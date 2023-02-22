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    烏軍無人機精準投彈一發命中 摧毀俄軍步兵戰車

    烏軍無人機朝廢棄的俄軍BMP-1步兵戰車投彈，一發丟入砲塔內，精準命中。（圖擷取自Twitter）

    烏軍無人機朝廢棄的俄軍BMP-1步兵戰車投彈，一發丟入砲塔內，精準命中。（圖擷取自Twitter）

    2023/02/22 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近1年，無人機在此次戰爭中扮演要角，不管是攻擊、偵察、通訊、協助遠程火力定位等層面都發揮極大作用。有影片顯示，烏軍為防止遭俄軍遺棄的裝甲車被回收利用，選擇使用無人機投下特製的「空爆手榴彈」，將裝甲車徹底摧毀。

    時常分享烏俄戰爭動態的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出烏軍無人機精準投彈影片，影片中無人機飛至一輛被俄軍遺棄的BMP-1步兵戰車上空，精準地將烏克蘭製的RGT-27S2空爆燃燒手榴彈投入BMP-1步兵戰車的砲塔內，車體隨即爆炸猛烈燃燒。

    目前烏克蘭與俄羅斯軍隊仍在烏東戰線激戰，其中巴赫姆特（Bakhmut）仍是俄軍的重點攻擊區域。

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