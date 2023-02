烏軍無人機精準投彈一發命中 摧毀俄軍步兵戰車

2023/02/22 10:09

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭已持續近1年,無人機在此次戰爭中扮演要角,不管是攻擊、偵察、通訊、協助遠程火力定位等層面都發揮極大作用。有影片顯示,烏軍為防止遭俄軍遺棄的裝甲車被回收利用,選擇使用無人機投下特製的「空爆手榴彈」,將裝甲車徹底摧毀。

時常分享烏俄戰爭動態的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出烏軍無人機精準投彈影片,影片中無人機飛至一輛被俄軍遺棄的BMP-1步兵戰車上空,精準地將烏克蘭製的RGT-27S2空爆燃燒手榴彈投入BMP-1步兵戰車的砲塔內,車體隨即爆炸猛烈燃燒。

請繼續往下閱讀...

目前烏克蘭與俄羅斯軍隊仍在烏東戰線激戰,其中巴赫姆特(Bakhmut)仍是俄軍的重點攻擊區域。

#Ukraine: An abandoned Russian BMP-1 IFV was destroyed by another drone-dropped munition: but this time a Ukrainian-made thermobaric RGT-27S2 grenade was used, to good effect.



Abandoned equipment is destroyed in order to prevent its recovery. pic.twitter.com/Q0BWhuDc0k