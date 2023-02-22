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    不堪ChatGPT疑產生500則小說 美國知名科幻雜誌暫關閉投稿

    美國知名科幻雜誌《克拉克世界》稱，不堪AI投稿文件太多，暫時不接受任何投稿。（美聯社）

    美國知名科幻雜誌《克拉克世界》稱，不堪AI投稿文件太多，暫時不接受任何投稿。（美聯社）

    2023/02/22 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）正夯，美國知名科幻雜誌《克拉克世界》（Clarkesworld）近日表示，自聊天機器人ChatGPT出現後，每月疑似抄襲投稿文章竟超過百件，還曾高達500件，他們不堪其擾，已先暫時關閉投稿。

    根據《衛報》報導，《克拉克世界》創始人兼編輯克拉克（Neil Clarke）表示，《克拉克世界》為少數接受投稿且支付稿費的平台，就因為如此，他們被推廣AI可迅速致富的人盯上。

    克拉克指出，過去他們每月收到投稿文章中僅10件左右有抄襲疑慮，但是去年起ChatGPT越來越紅後，今年1月份「有問題」投稿小說高達100件，他們也禁止「有問題作者」再投稿，然而光是本月，他們已經禁止超過500名「作者」。

    「關閉投稿是一個激烈手段」，克拉克說，這種狀況不會消失，他也沒有解決辦法，各個檢測器無法信任，付費投稿形式將犧牲許多真正作家等，在解決辦法出爐前，他們不考慮刊登「作者」們的作品，待解方出爐後，他們一定會重新接受投稿。

    克拉克也痛批，始作俑者是科幻小說圈外的人，這些人推廣、聲稱ChatGPT可輕鬆賺錢，他們理應被AI開發人員鄙視。

    ChatGPT除了可依據指令寫文章外，也可畫畫，類似軟體 Midjourney、Dall-E 和 Stable Diffusion曾引發爭議，美國曾發生以AI生成畫作獲科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）獎項爭議。

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