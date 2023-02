不堪ChatGPT疑產生500則小說 美國知名科幻雜誌暫關閉投稿

2023/02/22 11:33

〔即時新聞/綜合報導〕人工智慧(AI)正夯,美國知名科幻雜誌《克拉克世界》(Clarkesworld)近日表示,自聊天機器人ChatGPT出現後,每月疑似抄襲投稿文章竟超過百件,還曾高達500件,他們不堪其擾,已先暫時關閉投稿。

根據《衛報》報導,《克拉克世界》創始人兼編輯克拉克(Neil Clarke)表示,《克拉克世界》為少數接受投稿且支付稿費的平台,就因為如此,他們被推廣AI可迅速致富的人盯上。

克拉克指出,過去他們每月收到投稿文章中僅10件左右有抄襲疑慮,但是去年起ChatGPT越來越紅後,今年1月份「有問題」投稿小說高達100件,他們也禁止「有問題作者」再投稿,然而光是本月,他們已經禁止超過500名「作者」。

「關閉投稿是一個激烈手段」,克拉克說,這種狀況不會消失,他也沒有解決辦法,各個檢測器無法信任,付費投稿形式將犧牲許多真正作家等,在解決辦法出爐前,他們不考慮刊登「作者」們的作品,待解方出爐後,他們一定會重新接受投稿。

克拉克也痛批,始作俑者是科幻小說圈外的人,這些人推廣、聲稱ChatGPT可輕鬆賺錢,他們理應被AI開發人員鄙視。

ChatGPT除了可依據指令寫文章外,也可畫畫,類似軟體 Midjourney、Dall-E 和 Stable Diffusion曾引發爭議,美國曾發生以AI生成畫作獲科羅拉多州博覽會(Colorado State Fair)獎項爭議。

Just to be clear, this is NOT the number of submissions we receive by month. This is the number of people we've had to ban by month. Prior to late 2022, that was mostly plagiarism. Now it's machine-generated submissions. https://t.co/YJdjBOTFmy