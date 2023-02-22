扯！砸83億新列車上路 做太寬隧道過不去惹眾怒

西班牙交通部與國鐵Renfe，斥資約83億新台幣買31新列車，上個月卻爆出車體過寬無法進入某些隧道。（法新社）

2023/02/22 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙3年前針對北部兩個城鎮實行列車現代化計畫，斥資2.58億歐元（約新台幣83億元）買了31輛新列車。然而上個月實際上路後，卻發現車體過寬，一些隧道根本過不去，只好繞道而行，造成往返兩地的旅客路線被迫更改，引發眾怒。對此，交通部秘書長薇拉以及國鐵董事長塔博阿斯，於20日雙雙下台以表負責。

綜合外媒報導，西班牙交通部以及國家鐵路（Renfe）三年前針對阿斯圖里亞（Asturias）和坎塔布里亞（Cantabria）啟動列車現代化的計畫，斥資2.58億歐元（約新台幣83億元）買了31輛新列車，然而在上個月卻爆出因為車體過寬，沒有辦法通過兩地之間的某些隧道，讓民眾忍不住直呼太扯。而坎塔布里亞官員斥整個計畫「一團亂」，阿斯圖里亞官員則對此表示「很憤怒、很失望、很挫折」。

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為了平息眾怒，西班牙交通部秘書長薇拉（Isabel Pardo de Vera），與Renfe董事長塔博阿斯（Isaías Táboas）日前雙雙請辭。而交通部長桑切斯（Raquel Sánchez）與兩地的官員會面後表示，在發現車體過寬後，已經第一時間盡力找出問題以及解決方法，並承諾會負起一切責任。另外，總理桑傑士（Pedro Sanchez）則宣布，民眾因列車影響旅途延誤的費用，會由國家吸收，直到新的列車於2026年初開始投入使用為止。

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