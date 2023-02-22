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    曾試圖調停烏俄戰爭 前美駐俄大使：普廷踢到鐵板才會放棄

    前美駐俄大使蘇利文接受外媒訪問，表示普廷對談判不感興趣，且踢到鐵板才會放棄。圖為蘇利文離開俄羅斯之前在記者會上發表演說。（美聯社）

    前美駐俄大使蘇利文接受外媒訪問，表示普廷對談判不感興趣，且踢到鐵板才會放棄。圖為蘇利文離開俄羅斯之前在記者會上發表演說。（美聯社）

    2023/02/22 09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕前美駐俄大使蘇利文（John Sullivan）日前接受外媒訪問，表示普廷在烏俄戰爭開始前對談判毫無興趣，即便是開戰現在，也依然不感興趣。蘇利文補充，普廷不會輕易放棄自己想要實現的目標，若希望俄羅斯主動停戰，則必須讓普廷踢到鐵板，確認無戰勝希望，俄方才會放棄。

    蘇利文日前接受《BBC》 訪問，在言談中提及他曾試圖阻止俄羅斯展開軍事入侵行動，並與克宮官員展開對話。克宮官員要求美方保障俄羅斯安全，卻沒有建設性地談論烏克蘭問題。據悉，官員始終圍繞著同樣的說詞打轉，使蘇利文不禁覺得「這是一場文字遊戲」。

    記者提問，美國是否該以「對話」方式結束烏俄戰爭，蘇利文透露，普廷在開戰前對談判毫無興趣，現在依舊如此。他認為普廷入侵烏克蘭的軍事目標沒有改變，「推翻基輔、征服烏克蘭人民」；只要澤倫斯基主政，普廷就永遠不會滿意，因為澤倫斯基對普廷的目標而言是一大阻礙。

    蘇利文表示，普廷不會輕易放棄征服烏克蘭的願景，且持長遠眼光執行這件事，就算給普廷台階下，他也不願妥協。當記者問及，俄羅斯的停戰條件有哪些，蘇利文回應「必須讓他知道自己贏不了」，但依蘇利文判斷，直到普廷被說服之前，他將傾盡全力證明自己不該放棄。

    蘇利文告訴記者，倘若澤倫斯基想以割地停戰，烏克蘭人民也不會讓他這麼做，「烏克蘭人民不會遺忘和原諒俄羅斯的軍事入侵行動」。

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