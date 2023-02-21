普廷以遭威脅作為侵烏藉口 美指責俄國荒謬

美國白宮國家安全顧問蘇利文今天形容，俄羅斯總統普廷以指控西方威脅俄國作為俄軍全面入侵烏克蘭的藉口， 作法「荒謬」。圖為蘇利文與澤倫斯基會面。（路透）

2023/02/21 21:20

〔中央社〕美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天形容，俄羅斯總統普廷以指控西方威脅俄國作為俄軍全面入侵烏克蘭的藉口， 作法「荒謬」。

法新社報導，蘇利文對記者說：「沒有人進攻俄羅斯，所謂俄羅斯受到烏克蘭或任何國家某種軍事威脅的念頭荒謬。」

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美國總統拜登在波蘭華沙發表演說以記念俄烏戰爭發動一週年之前數小時，蘇利文表示，普廷是侵略者。

蘇利文說：「這是一場有選擇的戰爭，普廷選擇開打，但他原本可以選擇不打，甚至現在也可選擇結束戰爭，好讓戰士返家。」

他並說：「俄羅斯在烏克蘭停戰然後返家，戰爭就結束了。但若此時烏克蘭停戰而美國等盟國也停止協助烏克蘭作戰，那麼烏克蘭就會從地圖上消失。」

談起拜登稍後將發表的演說，蘇利文表示，他不會「具體說明以外交手段終止戰事的構想」。

拜登將專注於說明，在民主政體和專制政權的這場全球鬥爭中，他認為的「轉折點」可為俄羅斯提供何種比較全面的教訓。

蘇利文說：「因此總統的演說將具體談到烏克蘭衝突，但當然也將談到侵略者和民主政體在這場戰爭中比較大的爭奪目標。侵略者企圖摧毀相關民主政體攜手設法捍衛的基本原則。」

拜登昨天突然造訪烏克蘭首都基輔後，預定今天格林威治時間16時30分（台灣午夜0時30分）發表演說，就是在和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的會談過後。杜達本人是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）內部支持烏克蘭的重要倡議者。

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