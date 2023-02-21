ChatGPT令中共感受威脅 學者：美應抓住優勢展開滲透

學者指出，ChatGPT的應用技術，已成為大國競爭工具。（路透）

2023/02/21 19:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國橫空問世的聊天機器人ChatGPT，不僅在科技界投下震撼彈，也可能改變政治宣傳模式。旅美中國政治學者鄧聿文在《美國之音》（VOA）撰文警告，ChatGPT的成功讓中國科技巨擘躍躍欲試，必須警惕中國政府運用這項技術，加強其專制統治。與此同時，美國也應抓住領先優勢，在AI開發中輸入更多反專制、反映自由民主的訊息。

鄧聿文指出，ChatGPT不是由中國率先發明一事，可能有人會認為是因為專制統治捻熄科技創新能力，但事實上，一個國家的思想專制帶給科學研究的干擾，更可能體現在基礎原理上，至於在應用技術層面，影響研發的主要是國家科研體制和官員意志等。以人工智慧（AI）開發為例，中國政府的思想箝制雖會干擾產品，但主要是數據處理上要避開敏感詞及與官方立場、觀點相左的訊息，中國仍可憑藉數據優勢，做到在AI數據訊息輸入中，規避政治等敏感訊息，而不影響它的聊天功能。

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鄧坦言，中國很可能成為第2或第3個成功研發聊天機器人的國家，網路搜尋龍頭百度公司更已表態，3月將推出旗下聊天機器人。問題是，假如中國緊隨美國之後推出中國版本聊天機器人，開發者會不會在AI數據中植入中共專制訊息，讓AI儲存有利中共統治的語言訊息偏好，就非常值得警惕。幾乎可以肯定，當AI大規模運用於社會，中共必將機器學習和AI用作控制人的手段，將專制統治推到極致。

在現存專制政權中，中共是最具技術實力的，尤其是在習近平治下，專制統治在經濟、管制、暴力領域得到進一步完善。

現階段而言，中共利用AI加強專制統治最可能出現2種情形，一是開發者在設計數據訊息輸入時，偏向有利於維護中共統治的觀點或立場，從而影響接受者的看法。一旦人們識別能力薄弱，在生活和工作中參考、甚至依賴AI建議，就會被不知不覺洗腦。二是當局用AI強化監控大眾在網路上的發言、通訊記錄和出行等，例如，監控者無須從海量訊息中辨識反對者，AI會自動識別、提供監控者所需訊息，從而大大節省監控成本，並做到精準打擊。

因此，中國當局非常重視AI研發，不願落後美國太多，當中除了經濟、科技和軍事考量外，維護和強化其專制統治，亦是根本原因之一。儘管中共可以控制國內AI發展不偏離其統治方向，但無法完全控制民眾對國外AI的使用。在美國推出ChatGPT後，中共已感受到某種威脅。鄧呼籲，既然中方擔憂ChatGPT對中國民眾進行意識形態滲透，美國就必須抓住在該領域的領先優勢，在AI開發中輸入更多反專制、反映自由民主人權價值觀的訊息。

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