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    中官媒造假！謊稱英前財相撰文籲英中重修舊好 本人出面打臉！

    《中國日報》日前刊登英國前財政大臣韓蒙德投稿的專欄文章，遭韓蒙德本人出面打臉。（彭博）

    《中國日報》日前刊登英國前財政大臣韓蒙德投稿的專欄文章，遭韓蒙德本人出面打臉。（彭博）

    2023/02/21 18:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒的報導內容可信度時常受到外界質疑，近日就傳出中共官方唯一國家級英文日報《中國日報》（China Daily）刊出宣稱是英國前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）投稿的專欄文章，內容呼籲英國政府應積極與中國恢復「正常關係」，沒想到遭韓蒙德本人跳出來打臉，直言《中國日報》該篇所謂專欄文章根本是子虛烏有。

    隸屬於中共中宣部的《中國日報》，本月15日刊出題為「英中應該聚焦共同利益（UK, China should focus on common interests）」、由現任英國上議院議員韓蒙德署名的專欄文章，宣稱韓蒙德為該報撰文，呼籲蘇納克（Rishi Sunak）政府盡快與中國「重修舊好」，恢復正常經濟關係。

    該文章刊出後，在英國社會引發討論。韓蒙德辦公室隨即向美國新聞評論網《布萊巴特》倫敦分部（Breitbart London）發聲明澄清，稱該文章是假造的「大雜燴」，其中摻雜一些韓蒙德先前在倫敦「擴大中英經濟關係」論壇上的發言，以此來混淆視聽。據悉，該論壇是中國在英商會、英中貿易協會和以促進英中貿易關係為目標的「英國48家集團俱樂部」（48 Group Club）所主辦。

    韓蒙德辦公室表示，韓蒙德議員雖然有在該論壇發表有關英中關係的談話，但絕對沒有為《中國日報》撰文，「他們擅自將議員的話冒充成專欄文章發布，這很奇怪。我們已經向該媒體投訴，現在他們已經糾正相關錯誤。」

    目前Google搜索關鍵字仍能找到該篇文章，但點進連結顯示文章遭刪除。不過原本的文章早已被截圖備份，在推特上流傳。

    《中國日報》15日刊出由韓蒙德署名的專欄文章，引發英國社會討論。韓蒙德辦公室則出面否認為《中國日報》撰文。（圖翻攝自推特）

    《中國日報》15日刊出由韓蒙德署名的專欄文章，引發英國社會討論。韓蒙德辦公室則出面否認為《中國日報》撰文。（圖翻攝自推特）

    目前Google搜索關鍵字仍能找到該篇文章，但點進連結顯示文章遭刪除。（圖翻攝自Google、中國日報網站）

    目前Google搜索關鍵字仍能找到該篇文章，但點進連結顯示文章遭刪除。（圖翻攝自Google、中國日報網站）

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