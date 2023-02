中官媒造假！謊稱英前財相撰文籲英中重修舊好 本人出面打臉！

2023/02/21 18:23

〔即時新聞/綜合報導〕中國官媒的報導內容可信度時常受到外界質疑,近日就傳出中共官方唯一國家級英文日報《中國日報》(China Daily)刊出宣稱是英國前財政大臣韓蒙德(Philip Hammond)投稿的專欄文章,內容呼籲英國政府應積極與中國恢復「正常關係」,沒想到遭韓蒙德本人跳出來打臉,直言《中國日報》該篇所謂專欄文章根本是子虛烏有。

隸屬於中共中宣部的《中國日報》,本月15日刊出題為「英中應該聚焦共同利益(UK, China should focus on common interests)」、由現任英國上議院議員韓蒙德署名的專欄文章,宣稱韓蒙德為該報撰文,呼籲蘇納克(Rishi Sunak)政府盡快與中國「重修舊好」,恢復正常經濟關係。

該文章刊出後,在英國社會引發討論。韓蒙德辦公室隨即向美國新聞評論網《布萊巴特》倫敦分部(Breitbart London)發聲明澄清,稱該文章是假造的「大雜燴」,其中摻雜一些韓蒙德先前在倫敦「擴大中英經濟關係」論壇上的發言,以此來混淆視聽。據悉,該論壇是中國在英商會、英中貿易協會和以促進英中貿易關係為目標的「英國48家集團俱樂部」(48 Group Club)所主辦。

韓蒙德辦公室表示,韓蒙德議員雖然有在該論壇發表有關英中關係的談話,但絕對沒有為《中國日報》撰文,「他們擅自將議員的話冒充成專欄文章發布,這很奇怪。我們已經向該媒體投訴,現在他們已經糾正相關錯誤。」

目前Google搜索關鍵字仍能找到該篇文章,但點進連結顯示文章遭刪除。不過原本的文章早已被截圖備份,在推特上流傳。

