號稱「海馬斯」剋星 俄軍罕見反砲兵雷達再遭轟爆

俄軍移動火砲定位雷達系統「Zoopark-1M」，遭烏軍砲火摧毀。（取自Armiyainform推特）

2023/02/20 18:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯入侵，並持續摧毀俄軍各式武器裝備與戰車，如今烏軍又再度轟爆俄軍重要的移動火砲定位雷達系統──「Zoopark-1M」和1L261砲兵定位雷達車輛，俄軍損失慘重。

烏克蘭軍聞媒體《MIL.IN.UA》20日報導，烏克蘭國防部新聞處（Armiyainform）公布相關影像，顯示這款罕見的俄國反砲兵雷達系統在赫爾松地區遭到烏軍砲火摧毀後的殘骸。

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這是烏軍第二度摧毀這款俄軍反砲兵雷達系統。去年8月19日，烏軍在遭俄軍佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia），首度摧毀1組Zoopark-1M雷達及4輛L261砲兵定位雷達車輛。

據俄方公布的資料，Zoopark-1M與1L260組合而成的反砲兵雷達系統，可以探測迫擊砲和榴彈砲火源以及戰術彈道飛彈發射台。雷達系統安裝在履帶式裝甲底盤上，包括一輛維修車。此外，該系統還可以為友軍火砲系統提供協助，幫助他們調整砲火，以有效擊中指定目標。

該款飛彈雷達偵察系統可在高強度電戰干擾下運作，可在5分鐘內準備好部署或疏散，同時運行超過8小時，可同時跟蹤多達12個目標。除了可校正友方的火砲，也能在23公里外偵測155mm口徑、27公里偵測203mm的跨射火砲，同時可在約30至40公里以外偵察火箭彈的發射點。

據俄軍說法，Zoopark-1M號稱是「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）的剋星，可同時探測到12枚飛入俄控領土的火箭彈。然而「海馬斯」神出鬼沒機動性高，變陣靈活，打完就跑，甚至在火箭彈還沒落在俄軍頭上前就消失無蹤。

Zoopark-1M號稱是俄軍最先進的反砲兵雷達系統。（取自俄羅斯國防部官網）

Zoopark-1M（右1）及其搭配的1L260雷達定位車輛。（取自俄羅斯國防部官網）

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