壽司郎升級版？ 美國爆乳妹霸凌小販 含舔熱狗又放回烤架......

美國加州近日發生4名女子霸凌熱狗攤小販的離譜事件，其中一名女子還拿起食材放入口中含舔後放回烤架。（圖翻攝自＠rileykaufman9抖音）

2023/02/20 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕壽司郎屁孩惡搞歪風吹到美國？近日美加州發生4名年輕女性當眾霸凌熱狗攤小販的事件，不僅辱罵小販，還直接拿起熱狗放入嘴巴含舔幾口後又放回烤架上，看見小販生氣的樣子，這群女子還笑成一團，離譜行徑曝光後引發網友撻伐。

根據美媒《NBC News》報導，來自加州的女大生考夫曼（Riley Kaufman）本月12日在影音平台抖音PO出影片，可以看到4名身穿小可愛、牛仔褲打扮性感的年輕女子戲弄熱狗攤小販，其中一名爆乳女疑似抱怨熱狗賣太貴，與小販起口角，還將手上的食物亂丟，接著另名穿白色低胸馬甲的女子拿起烤架上的熱狗，放入嘴巴含舔幾口竟又放回去，小販見狀大聲喝止，4名女子看到小販惱怒笑成一團。

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這段影片至今已累積超過450萬次觀看，離譜行徑引發大批網友撻伐。事後《NBC News》找上這名來自墨西哥的拉丁裔小販艾瓦雷茲（Andrés Argüelles Álvarez），艾瓦雷茲抱怨，這群女子發現他是墨西哥人，英文講得不好就開始謾罵，徒手亂抓食物，其他客人覺得噁心都不想來買，「我知道美國有不少像我這樣的人受到這樣的歧視對待」。

目擊者麥克布瑞提（Morgan McBrearty）表示，自己當天光顧艾瓦雷茲的熱狗攤時，就看到這4名女子在欺負艾瓦雷茲，路見不平的她趕緊阻止女孩們的行為，「但我買完食物離開時，仍看到那4個惡霸賴在原地不走」。

至於上傳這段影片的拍攝者考夫曼，也被部分網友批評為何冷眼旁觀，對此她解釋稱，自己未即時阻止是因為她想讓大家看到這群女子的荒唐行徑，「艾瓦雷茲每個週末都會在同個地方擺攤賣熱狗，事發當天他也什麼事都沒做，也沒挑起爭端，但這群女的似乎喝醉了，想刻意找碴」。

近日加州州立大學聖馬科斯分校（alifornia State University San Marcos）發言人表示，4名鬧事女子中有2人分別是該校休學生、在校生，校方將追究此事並予以處分。至於另外2名女子的身分尚不明。

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