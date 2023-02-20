為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    壽司郎升級版？ 美國爆乳妹霸凌小販 含舔熱狗又放回烤架......

    美國加州近日發生4名女子霸凌熱狗攤小販的離譜事件，其中一名女子還拿起食材放入口中含舔後放回烤架。（圖翻攝自＠rileykaufman9抖音）

    美國加州近日發生4名女子霸凌熱狗攤小販的離譜事件，其中一名女子還拿起食材放入口中含舔後放回烤架。（圖翻攝自＠rileykaufman9抖音）

    2023/02/20 20:59

    〔即時新聞／綜合報導〕壽司郎屁孩惡搞歪風吹到美國？近日美加州發生4名年輕女性當眾霸凌熱狗攤小販的事件，不僅辱罵小販，還直接拿起熱狗放入嘴巴含舔幾口後又放回烤架上，看見小販生氣的樣子，這群女子還笑成一團，離譜行徑曝光後引發網友撻伐。

    根據美媒《NBC News》報導，來自加州的女大生考夫曼（Riley Kaufman）本月12日在影音平台抖音PO出影片，可以看到4名身穿小可愛、牛仔褲打扮性感的年輕女子戲弄熱狗攤小販，其中一名爆乳女疑似抱怨熱狗賣太貴，與小販起口角，還將手上的食物亂丟，接著另名穿白色低胸馬甲的女子拿起烤架上的熱狗，放入嘴巴含舔幾口竟又放回去，小販見狀大聲喝止，4名女子看到小販惱怒笑成一團。

    這段影片至今已累積超過450萬次觀看，離譜行徑引發大批網友撻伐。事後《NBC News》找上這名來自墨西哥的拉丁裔小販艾瓦雷茲（Andrés Argüelles Álvarez），艾瓦雷茲抱怨，這群女子發現他是墨西哥人，英文講得不好就開始謾罵，徒手亂抓食物，其他客人覺得噁心都不想來買，「我知道美國有不少像我這樣的人受到這樣的歧視對待」。

    目擊者麥克布瑞提（Morgan McBrearty）表示，自己當天光顧艾瓦雷茲的熱狗攤時，就看到這4名女子在欺負艾瓦雷茲，路見不平的她趕緊阻止女孩們的行為，「但我買完食物離開時，仍看到那4個惡霸賴在原地不走」。

    至於上傳這段影片的拍攝者考夫曼，也被部分網友批評為何冷眼旁觀，對此她解釋稱，自己未即時阻止是因為她想讓大家看到這群女子的荒唐行徑，「艾瓦雷茲每個週末都會在同個地方擺攤賣熱狗，事發當天他也什麼事都沒做，也沒挑起爭端，但這群女的似乎喝醉了，想刻意找碴」。

    近日加州州立大學聖馬科斯分校（alifornia State University San Marcos）發言人表示，4名鬧事女子中有2人分別是該校休學生、在校生，校方將追究此事並予以處分。至於另外2名女子的身分尚不明。

    @rileykaufman9 Real fucking cute???? #gremlin #nastybitcc #sdsu #DanceWithTurboTax #PetSmartMadeMeBuyIt #FrunktheBeat #10MillionAdoptions #GenshinImpact34 ♬ original sound - Riley Kaufman

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐盟祭出更嚴格內容限制 臉書、抖音等科技巨頭受影響
    2023/02/18 00:29

    歐盟祭出更嚴格內容限制 臉書、抖音等科技巨頭受影響
    日男跳下鐵軌只為「拍TikTok熱舞」 網傻眼︰腦袋是有多空？
    2023/02/16 19:06

    日男跳下鐵軌只為「拍TikTok熱舞」 網傻眼︰腦袋是有多空？

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    TikTok「偷車挑戰」鬧出8條人命！ 全美830萬輛車緊急更新防盜功能
    2023/02/16 15:15

    TikTok「偷車挑戰」鬧出8條人命！ 全美830萬輛車緊急更新防盜功能
    TikTok執行長稱禁止自己小孩玩抖音 網轟「別人的孩子死不完」
    2023/02/13 17:06

    TikTok執行長稱禁止自己小孩玩抖音 網轟「別人的孩子死不完」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播