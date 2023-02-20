泰國阿嬷堅持彩券要買「這個數字」 竟幸運中1061萬頭獎！

泰國近期傳出有1名高齡72歲、平時在市場販賣韭菜煎餅的老婦人，發現自己中了高達1200萬泰銖（約新台幣1061萬元）的彩券頭獎。（圖擷取自臉書）

2023/02/20 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前在泰國北部烏達拉迪府（Uttaradit）的生鮮市場，突然傳出一陣激動尖叫聲，事後大家才得知，是裡面1名高齡72歲的老攤商發現自己中了高達1200萬泰銖（約新台幣1061萬元）的彩券頭獎，才因此興奮得放聲喝采。

綜合外媒報導，平時在市場裡販賣韭菜煎餅的72歲攤商普婉佩（Phuangphet Pelacheun），在16日下午工作到一半，剛好聽見其他攤販在討論彩券的話題，就想起自己之前也有購買，因此拿出來比對確認，不料竟因此發現她買的2張彩券號碼，和頭獎的開獎號碼「590417」一模一樣。

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由於頭獎的獎金足足有1200萬泰銖，讓普婉佩忍不住激動地發出尖叫，並不斷手舞足蹈，而她得獎的喜訊曝光後，攤商紛紛前來恭喜。事後她受訪時透露，自己一直很喜歡17這個數字，因為她從小帶大的侄子就是2月17日出生，所以每次買彩券都有這個號碼，沒想到侄子竟真給她帶來天大的好運。

當被詢問到如何運用這筆驚人的獎金時，普婉佩則表示會先用來還清債務，不過她也強調，之後還是會繼續在市場裡賣韭菜餅，因為多年來都靠著這份生意支撐整個家庭，不過她打算直接買下1個攤位後再繼續賣，因為這樣就再也不用付租金給別人了。

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