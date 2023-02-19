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    千百人狂奔！ 巴黎購物中心驚傳槍響 警方一查真相竟是......

    巴黎商場18日驚傳槍響，造成大恐慌，估計有上千人上演大逃亡，沒想到最後發現是有人跳樓輕生引發的烏龍事件。（圖翻攝自推特）

    巴黎商場18日驚傳槍響，造成大恐慌，估計有上千人上演大逃亡，沒想到最後發現是有人跳樓輕生引發的烏龍事件。（圖翻攝自推特）

    2023/02/19 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎購物中心「Westfield Les 4 Temp」昨天驚傳槍響，上演上千名顧客大逃亡事件。事後警方證實是虛驚一場，被大家誤會是槍響的聲音其實可能是有人跳樓輕生墜落地面發出的重擊聲。

    綜合外媒報導，位於巴黎都會區中心商業區拉德芳斯（LaDéfense）的購物中心「Westfield Les 4 Temp」，本月18日下午不少人聽到疑似槍聲，就這樣引發恐慌，購物中心內數千名顧客急忙逃跑。從網上瘋傳的影片可以看到，許多民眾神色驚慌，衝出建築物後仍不敢停下腳步，直直往空曠處衝。

    有目擊者表示，逃跑過程中看見有一人倒在購物中心外，這讓群眾深信確實有槍擊事件發生。不過當地警方事後駁斥有關槍擊案的消息，表示獲報後就派員到場協助疏散人群，並封鎖周邊區域進行調查，後來發現是有一名男子從購物中心5樓跳樓輕生，被大家誤會的槍響其實是輕生者重重跌落地面的聲音。至於輕生男子事後被送醫，尚不清楚後續狀況。

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