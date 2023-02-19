國民黨訪中受禮遇 日空自退將：研判又能派上用場大力支援

日本安全保障戰略研究所高級研究員、空自退將小野田治，18日應日本李登輝之友的邀請，以「台灣有事與日本的安全保障」為題發表專題演講。（記者林翠儀攝）

2023/02/19 17:05

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本安全保障戰略研究所高級研究員、空自退將小野田治在一場演講中表示，2020年到2030年是台灣有事「危機的10年」，在中國統一戰略中，動用武力為最後手段，現階段以加強統戰滲透為主。另對中國做球給國民黨，尤其釋出重啟台灣農漁產品進口一事，他認為，國民黨去年九合一選舉大勝後，中國研判國民黨「又能派上用場了」，所以恢復馬英九政府時期的做法，大力提供支援。

小野田治和渡部悅和、尾上定正、矢野一樹等自衛隊海陸空退將在2020年合著的「台灣有事」一事，去年被翻譯成中文版在台灣出版，引發話題。小野田18日晚間受日本李登輝之友的邀請，以「台灣有事與日本的安全保障」為題發表專題演講。

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小野田在演講中分別介紹俄烏戰爭的概況、中國武力犯台的可能性及日本修訂國家安全戰略3文件的概況。

在俄烏戰爭部分，小野田表示，美國國務卿布林肯去年9月在聯合國安理會的演講中提到「如果俄羅斯停手，就能終結戰爭，如果烏克蘭停手，烏克蘭就將被終結」，若把這段話烏克蘭換成台灣、俄羅斯換成中國同樣能適用。

他表示，習近平掌權進入第3任，但因年齡限制已解除，所以在2028年也可能進入第4任，而俄羅斯總統普廷現年70歲，很可能做到80歲，他稱此為「危機的10年」，考量未來10年的狀況，北約（NATO）的小國都在提高國防費用準備因應。

小野田也就去年8月美國眾議長裴洛西訪台時，共軍在台灣周邊舉行的實彈演習進行分析，他指出，共軍的演習雖然很具挑釁，但其實是經過縝密計算，並控制在不會發生突發衝突之下的演習，目的是為了製造台灣的恐懼並警告美國。

他認為，中國以這項演習為始，正在製造新的「常態」，包括放棄台灣中線原有互不干擾的功能，共機現在頻頻飛過中線，否認中線的存在、否認台灣海峽為國際海域、擴大演習的海域，以包圍台灣的演習區進行實彈射擊，極為挑釁，接下來很可能頻繁舉行這樣的演習。

另外一點就是否定未劃定的日本專屬經濟區（EEZ）邊界線，去年8月首次在日本的EEZ裡劃演習區，而且首次將飛彈射入該區。小野田表示，結果日本只由政務次官出面抗議，什麼都沒做，自衛隊也沒有動作，並沒有像應對北韓射飛彈一樣，透過官方管道抗議，也沒有出動神盾艦因應。從語氣中可聽出小野田對日本政府的因應做法感到不滿。

小野田表示，共軍在台灣周邊演習的同時，共軍無人偵察機首次在宮古島附近海域現蹤，被視為演習的一部分，至於共軍飛機擾台的模式，在去年8月之後並沒有太多改變，但無人偵察機的增加很值得注意。

小野田談到中國的統一戰略，他認為動用武力是最後手段，因為武力犯台已引起台灣民意反感，現階段仍以加強對台統戰，包括情報操作、懷柔和脅迫以擴大親中勢力，透過國際孤立和軍事壓力阻止台灣獨立，牽制國際社會介入台灣問題，同時進行武犯台灣的軍事準備。

小野田也指出，太陽花運動之後，中國對台的滲透更為慎重。對於國民黨副主席夏立言近期訪中備受禮遇，並釋出重啟農漁產品進口一事，小野田在會中受訪時表示，這種做法和馬英九政府時代一樣，中國可能覺得這樣做最有利 ，而國民黨為了奪回政權，當然也希望推出有人氣的政策。

中國漠視民進黨政府，拒絕與民進黨接觸對話，國民黨就成了下手的目標，中國可透過國民黨向國民喊話，「這樣緊張好嗎」、「可能會戰爭喔」、「和中國經濟對立好嗎」等。

他表示，中國一直在研究滲透台灣，這也是統戰的最大項目，他們學習了太陽花運動時的教訓，不要引起台灣青年的反彈，非常小心翼翼，如果國民黨又能派上用場，就會像馬英九政府時期一樣，大力提供協助。

日本安全保障戰略研究所高級研究員、空自退將小野田治，18日應日本李登輝之友的邀請，以「台灣有事與日本的安全保障」為題發表專題演講，他提到習近平連任第4任的可能性，並指2020年到2030年是台灣有事「危機的10年」。（記者林翠儀攝）

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