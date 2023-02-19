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    真猛！遭歹徒槍擊倒地 美雜貨店老闆自行爬起報警

    紐約皇后區傳出，有一名店家老闆竟遭闖入的歹徒連開數槍，不過中彈倒地的老闆並未屈服，而是在槍手逃走後自行打電話報警，這也讓警方得以在最短的時間內將行兇歹徒逮捕歸案。（圖擷自推特）

    紐約皇后區傳出，有一名店家老闆竟遭闖入的歹徒連開數槍，不過中彈倒地的老闆並未屈服，而是在槍手逃走後自行打電話報警，這也讓警方得以在最短的時間內將行兇歹徒逮捕歸案。（圖擷自推特）

    2023/02/19 11:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國時常發生槍擊案件，近日在紐約皇后區則傳出，有一名店家老闆竟遭歹徒連開數槍，不過中彈倒地的老闆並未屈服，而是在槍手逃走後自行打電話報警，這也讓警方得以在最短的時間內將行兇歹徒逮捕歸案。

    綜合媒體報導，上週三（15日）在紐約皇后區的一間雜貨店，驚傳遭遇槍手開槍行兇，據指當時槍手戴著口罩及帽子，並穿著一身黑衣，突然闖入店內行兇，當時在櫃台顧店的47歲老闆先是遭手槍的子彈擦過頭部，之後該名黑衣人還拿出AR-15步槍並開了數槍，使得雜貨店老闆手腕也被射中。

    在歹徒逃離現場後，倒在地上的老闆還自己站起來，並自行打電話報警，鎮定地進行通報。後續警方除將老闆緊急送醫，也根據他提供的線索進行追捕，之後也順利將35歲的槍手哈德遜（Donnie Hudson）逮捕歸案。

    據警方調查，哈德遜供稱其為店家的鄰居，過去雙方曾有購物糾紛，並稱當天是想找老闆算帳，只是當下以為倒地的老闆已經凶多吉少，沒想到中了數槍的老闆還能活下並自行報警。雜貨店老闆的姪子也直呼，他的叔叔能夠活下來真的是奇蹟。

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