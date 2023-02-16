首爾取消女性專屬停車位 恐助長反女權文化主義

首爾女性專屬停車格將被廢除。（歐新社）

2023/02/16 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕韓國首爾政府日前宣布將取消2009年啟動的女性專用停車位政策。女性專屬停車位通常設在較靠近門口的地方，且相較於一般停車位空間更大，而標示則用粉紅色穿裙子的小人代表。如今，這些專屬停車位會轉為家庭用，許多人批評道，這是一種性別平權退步。

根據BBC指出，日前首爾市長表示，現在是時候考慮家庭了，因此將廢除女性專屬停車位，計畫在3月底改造空間。2009年，因應當時社會發生多起暴力犯罪事件，實施了女性專屬停車位的措施，這些位置設計的地點通常位於停車場入口或出口附近，以方便女性離開。為了民眾辨認，政府會用粉紅色噴漆在地面畫上穿裙子的小人。

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然而，實施14年的政策將迎來改變，許多女性接受採訪表示，失去專屬停車格很沒有安全感，但也有人認為沒什麼大不了的，因為這些停車格本來就少的可憐。根據統計，首爾16640個公共車位中，只有不到2000個是女性專用，另外2021年政府數據顯示，停車場犯罪案件中，有2/3都是有關性侵、強姦、性騷擾等。

批評者表示，廢除專屬車位助長反女權文化主義，這是近年來南韓政治的特徵，近期甚至從學校課程中刪除「性別平等」一詞，還試圖關閉中央機關「女性家族部（性別平等部）」。另外有支持廢除的民眾表示，女性車位比起一般車位寬廣，會加深女人不會開車的刻板印象，然而實際上則是因為，韓國日常承擔孩童養育責任的是女性，額外的空間可以讓孩童及母親更方便上下車。

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