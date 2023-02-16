烏克蘭買下數千輛油罐車 燃料儲備量大增

濱黑海的烏克蘭南部戰略港市敖德薩曾遭俄軍發射飛彈攻擊，1座煉油廠及3座燃料存放設施附近冒出竄天濃煙。（美聯社）

2023/02/16 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕儘管俄羅斯對烏克蘭的電力和燃料供應基礎設施進行了大規模攻擊，但烏克蘭境內因進口結構的改變以及使用數千輛燃料卡車作為移動儲存站點的創新物流，燃料儲備實際上已經大幅增加到供給大於每日需求。

根據軍聞網站「THE WARZONE」 報導，烏克蘭燃料市場研究公司A-95諮詢集團（A95 Consulting Group）總監Serhiy Kuyun表示，烏克蘭從1月份開始從美國接收大量燃料，並在俄羅斯全面入侵的過程中購買了數千輛油罐車以建立移動儲存系統。

請繼續往下閱讀...

Serhiy Kuyun昨日在烏克蘭媒體中心舉行記者會，他指出，「烏克蘭燃料供應鏈發生了革命性的變化」、「烏克蘭從來沒有來自美國供應的燃料，現在則還有來自台灣、印度和荷蘭。」這與莫斯科全面入侵之前有所不同，當時烏克蘭的大部分燃料來自俄羅斯和白俄羅斯。

除了新的燃料來源之外，烏克蘭還開發了一種移動儲存方法，Kuyun稱這種方法可以抵禦俄羅斯試圖炸毀其供應的企圖。

Kuyun表示，烏克蘭「購買了歐洲可​​用的所有油罐車」，但沒有說這些購買是什麼時候發生的，誰資助了他們，也沒有說他們花了多少錢，物流系統發生了根本性的變化，戰前透過鐵路和海運供應燃料，現在40%的供應是來自公路運輸。

數千輛油罐車從安全角度來看是不可能被抓住的，俄羅斯可以轟炸一個油庫，一個煉油廠，瞄準一個火車站，但如何處理這數千輛油罐車？擁有如此多的移動儲存站是利用了俄羅斯缺乏打擊前線以外動態目標能力的弱點。

燃料移動儲存系統去年11月通過首次測試

Kuyun表示，該移動儲存系統在去年11月和12月通過了首次測試，當時俄羅斯對烏克蘭的電力基礎設施進行了大規模飛彈襲擊，當時民用及便攜式柴油發電機的使用激增」，雖然烏克蘭目前燃料過剩，但去年4月的情況卻很慘「截至4月初，我們失去了100%的戰前石油產品供應來源。這是世界上任何國家都沒有遇到過的情況。世界上沒有人相信我們能夠恢復供應並為軍隊、經濟和消費者提供服務，直到去年7月，燃料終於不再短缺。

Kuyun說，雖然來源和儲存方法發生變化，但大部分燃料仍透過波蘭、羅馬尼亞和保加利亞運往烏克蘭，去年，一家烏克蘭公司在波蘭租用了一個相當大的碼頭，該碼頭的燃料供應規模不斷增長。

最後Kuyun說，烏克蘭目前燃料過剩的另一個因素是全面戰爭破壞了經濟並縮小了領土，即使仍在烏克蘭控制中的地區，戰爭也摧毀了農業，進一步減少了對燃料的需求，這些綜合因素降低了油耗。

烏克蘭燃料市場研究公司A-95諮詢集團（A95 Consulting Group）總監Serhiy Kuyun舉行記者會。（圖片擷取自烏克蘭媒體中心）

烏克蘭電力系統遭俄羅斯飛彈襲擊破壞。（圖片擷取自BBC）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法