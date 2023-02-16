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    普廷神秘前妻改嫁小21歲鮮肉 急售豪宅避歐盟制裁

    普廷與前妻露德米拉攝於2000年5月，普廷第1次擔任俄國總統的就職典禮上。（美聯社資料兆）

    普廷與前妻露德米拉攝於2000年5月，普廷第1次擔任俄國總統的就職典禮上。（美聯社資料兆）

    2023/02/16 16:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台15日報導，俄羅斯總統普廷空姐出身的前妻露德米拉（Lyudmila Putina），正急於出售她名下位在西班牙南部馬貝拉（Marbella）一座豪宅，以免未來遭到歐盟制裁扣押。

    報導引述西班牙網媒《機密報》（El Confidencial）說法稱，普廷用來路不明的錢在整個歐洲積累了大量財富，但目前只有英國對普廷的財產實施制裁，其他歐洲國家尚未出手。

    露德米拉與普廷結縭約30年，2017年離婚。傳說中導致普廷婚姻亮紅燈、還為他生下私生子的「普廷寶貝」，是有最性感運動員之稱的前奧運韻律體操金牌選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）

    與普廷離婚後，露德米拉改嫁比她小21歲的商人奧切列尼（Artur Ocheretny）。2015年，這對夫婦開始砸了數百萬歐元，在馬貝拉購置了2棟豪宅。

    據Obozrevatel報導，自2013年以來，在西班牙投資至少50萬歐元（約新台幣1621萬元）房地產的人，可獲得西班牙政府授予「黃金簽證」的居留許可。所謂的黃金簽證提供無限次前往27個歐盟申根國家的旅行，以及最終申請在西班牙永久居留的權利。目前還不知道普廷的前妻和她的新歡是否申請了西班牙黃金簽證。

    去年5月，英國對普廷實施制裁，但歐盟和美國尚未跟進。預計歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將在6月提案允許歐盟懲罰腐敗的人，烏克蘭政府已經呼籲將露德米拉及奧切列尼列入這份名單。據推測，這就是這對夫妻決定賣掉西班牙豪宅的原因。

    普廷的前妻露德米拉（右），與小她21歲的新歡奧切列尼。（翻攝自推特）

    普廷的前妻露德米拉（右），與小她21歲的新歡奧切列尼。（翻攝自推特）

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