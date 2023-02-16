結夥偷瓦斯罐 蘇丹法院判決3名20歲多男「剁手」

蘇丹3名20多歲男子因偷竊瓦斯罐遭判決「剁去雙手」，示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2023/02/16 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹3名20多歲男子日前在大城恩圖曼（Omdurman）團夥偷竊52個瓦斯罐，竟遭法院以嚴格伊斯蘭律法判決「剁去雙手」、入獄3年、還得罰款200萬蘇丹鎊（新台幣約10萬多元）。

根據《衛報》 報導，蘇丹2010年軍事政變後引入更加不人道與殘忍律法，該國睽違10年再依法判決「竊賊剁手」，引發國際譁然。3名年輕竊賊已被送往喀土穆北部（north Khartoum）的科佩爾監獄（Koper prison），刑期未定。

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竊賊辯護律師薩米爾（Samir Makeen）表示，「不幸的是，儘管該國政治上有改變，然而在人權仍沒有任何變化，有的話也只是在表面上」。雖然該國自2021年簽署《聯合國禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》，但是因掌權者從不願意進行改革，導致類似案例層出不窮。

總部設在烏干達的人權組織的非洲正義與和平研究中心（African Centre for Justice and Peace Studies）質疑，蘇丹法院沒有公平審判，僅憑供詞就定罪，甚至在被告沒有律師在場情況下審判，也沒有向被告解釋罪行、刑責。

蘇丹自1983年9月起遵從「伊斯蘭律法」至今，《可蘭經》將偷竊視為重罪，竊盜慣犯刑責為斬手。該律法過去曾在民選總統馬赫迪（Sadiq al-Mahdi）主導下凍結3年，在位長達30多年的總理哈姆杜克（Omar al-Bashir）也曾進行改革包含廢除鞭刑並將女性割禮定為犯罪，然而2010年軍事政變後，倒退法條又重新被引入。

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