為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南極海冰面積再創新低 裸露大陸棚相當於德國

    科學家利用儀器，探測溫水侵襲海冰的速率。（美聯社）

    科學家利用儀器，探測溫水侵襲海冰的速率。（美聯社）

    2023/02/16 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷導致全球暖化，南極洲海冰正在急速融化，引發科學家擔心。過去幾十年間，相較於北極洲海冰面積的變化，南極變動差異較小，然而近6年的報告顯示，西南極冰蓋WAIS幾近崩潰，科學家表示35年以來首度觀察到大陸棚幾乎裸露的狀態。

    根據衛報指出，相較起北極洲自1979年就清楚記錄了氣候危機導致海冰融化的變化，南極則較難看出海水暖化所帶來的影響。即便如此，早在2014年的氣候模型就表明，就當前記錄的海水溫度以及全球不可逆的暖化現況，判定西南極冰蓋（WAIS）註定塌陷。

    如今，最新報告記錄了近6年南極海冰融化，證實氣候模型的預測。科學家還警告，目前海浪的衝擊力，更加速了冰原及冰川融化的速度。

    德國阿爾弗雷德韋格納研究所（Alfred Wegener Institute，AWI）教授Karsten Gohl表示，自1994年首度拜訪此地，第一次看這裡如此無冰，大陸棚的裸露面積已經相當於一個德國，這種變化速度之快，實在令人不安。另一名研究員Christian Haas也說，這6年海冰消失的速度非同尋常，因為冰蓋在過去35年間，幾乎沒有發生任何變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國研究大氣層中有害物質下降 南極臭氧層破洞有望
    2022/09/21 11:26

    美國研究大氣層中有害物質下降 南極臭氧層破洞有望
    史上首次！南極洲飆20.75°C高溫 衝破紀錄
    2020/02/14 18:58

    史上首次！南極洲飆20.75°C高溫 衝破紀錄

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    科學家發現南極浮冰比例較以往估計高 恐致大量融冰
    2018/03/20 19:56

    科學家發現南極浮冰比例較以往估計高 恐致大量融冰
    融冰危機！南極冰棚200年後將只剩一半
    2015/03/28 15:43

    融冰危機！南極冰棚200年後將只剩一半

    碧湖海川2～3房 甲級營造崗石建築
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播