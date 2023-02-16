南極海冰面積再創新低 裸露大陸棚相當於德國

科學家利用儀器，探測溫水侵襲海冰的速率。（美聯社）

2023/02/16 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷導致全球暖化，南極洲海冰正在急速融化，引發科學家擔心。過去幾十年間，相較於北極洲海冰面積的變化，南極變動差異較小，然而近6年的報告顯示，西南極冰蓋WAIS幾近崩潰，科學家表示35年以來首度觀察到大陸棚幾乎裸露的狀態。

根據衛報指出，相較起北極洲自1979年就清楚記錄了氣候危機導致海冰融化的變化，南極則較難看出海水暖化所帶來的影響。即便如此，早在2014年的氣候模型就表明，就當前記錄的海水溫度以及全球不可逆的暖化現況，判定西南極冰蓋（WAIS）註定塌陷。

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如今，最新報告記錄了近6年南極海冰融化，證實氣候模型的預測。科學家還警告，目前海浪的衝擊力，更加速了冰原及冰川融化的速度。

德國阿爾弗雷德韋格納研究所（Alfred Wegener Institute，AWI）教授Karsten Gohl表示，自1994年首度拜訪此地，第一次看這裡如此無冰，大陸棚的裸露面積已經相當於一個德國，這種變化速度之快，實在令人不安。另一名研究員Christian Haas也說，這6年海冰消失的速度非同尋常，因為冰蓋在過去35年間，幾乎沒有發生任何變化。

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