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    赤道幾內亞馬爾堡疫情 疑傳入喀麥隆致死率達8成

    赤道幾內亞爆發馬堡疫情，世界衛生組織已派專家進駐，但鄰國喀麥隆也傳出疑似病例。（圖取自世界衛生組織官網）

    赤道幾內亞爆發馬堡疫情，世界衛生組織已派專家進駐，但鄰國喀麥隆也傳出疑似病例。（圖取自世界衛生組織官網）

    2023/02/16 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲西部國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）14日被世界衛生組織（WHO）證實當地爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情，因高傳染力、死亡率高達88%，疑似9人染疫逝世、200多人已遭隔離，鄰國喀麥隆（

    Cameroonian）當天也證實在與赤道幾內亞邊界社區發現兩例疑似病例。

    根據《CNN》 報導，馬堡病毒類似伊波拉，症狀包括發燒、疲勞、嘔吐物和血便，尚無疫苗或抗病毒治療方法，早在幾內亞上週尚未確定為馬堡疫情前，鄰國喀麥隆就以「不明原因死亡」限制邊境移動，然而該國14日證實，在靠近邊境的奧蘭澤（Olamze）社區發現兩起疑似病例。

    當局表示，兩名病例分別為16歲少男、少女，兩人從未到訪幾內亞疫區，已知兩人接觸者達42人，相關足跡仍在調查當中。

    針對幾內亞馬堡疫情，世界衛生組織表示，該國截至13日已報告9例死亡病例和16例疑似病例，該組織已經重新調整武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）團隊，以便專家學者進駐幾內亞追蹤接觸者進行防疫作業。

    根據衛福部官網，馬堡病毒為我國第五類傳染病，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；發病後3至5天後全身出現紅疹，伴隨嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐，還會嚴重出血，例如吐血、血便、牙齦、鼻、靜脈採血處也可能自發性出血。因病人可能眼窩深陷、面無表情且嗜睡，曾被描述像鬼魅般憔悴，個案致死率最高達88%。

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