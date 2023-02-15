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    北約情報：俄羅斯空軍保留逾8成戰力 正在烏克蘭邊境集結

    根據北約盟國共享的情報，俄軍正在烏克蘭邊境集結飛機，圖為俄羅斯空軍蘇愷-27（Su-27）戰機。（美聯資料照）

    根據北約盟國共享的情報，俄軍正在烏克蘭邊境集結飛機，圖為俄羅斯空軍蘇愷-27（Su-27）戰機。（美聯資料照）

    2023/02/15 21:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰事即將滿一年，西方情報顯示，俄羅斯空軍還保留了逾8成戰力，正在烏克蘭邊境大舉集結飛機與直升機；美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）也承認，俄軍還有大量飛機，「還保有很多戰力」。

    以美國為首的援烏聯盟14日在比利時布魯塞爾召開為期2天的「烏克蘭防務聯繫小組」第9次會議，奧斯汀當天會後向媒體表示，他預計烏克蘭今年春天將展開新的軍事攻勢，以反擊俄羅斯的進攻。他同時向基輔方面保證，美國和西方盟友繼續堅定支持烏克蘭的抗戰努力。

    英國《金融時報》14日引述西方官員說法，根據北約盟國共享的情報，俄軍正在烏克蘭邊境集結飛機和直升機。一名北約高級外交官員表示，根據情報單位評估，俄羅斯空軍戰力實際上保存完好，「可能有超過8成是安全且可用的，所以我們預計他們正準備發動空戰，先前他們也一直嘗試癱瘓烏克蘭的防空系統」。

    對此，奧斯汀也強調，俄羅斯空軍剩餘大量戰力的威脅，並認為烏克蘭目前的防空能力還不夠，盟友將繼續努力，「希望確保他們在俄羅斯決定派遣空軍參戰時有能力自衛」。

    不過奧斯汀補充說，美國目前還沒看到俄軍大規模空襲有迫在眉睫的跡象。

    一名美國高層官員說，奧斯汀很清楚，「我們能幫助烏克蘭人應戰的時間很短，而烏克蘭的需求很具體。俄羅斯地面部隊已經精疲力竭，這是他們將戰事變成空戰的最明顯預兆」，如果烏克蘭要生存，就需要防空能力和彈藥，越多越好。

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