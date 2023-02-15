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    戰力持續下降 英防長：俄軍已投入97％兵力至烏克蘭

    英國國防大臣華萊士透露，估計俄軍已將97%的兵力投入烏克蘭，且全軍戰力可能將下降40%。（法新社）

    英國國防大臣華萊士透露，估計俄軍已將97%的兵力投入烏克蘭，且全軍戰力可能將下降40%。（法新社）

    2023/02/15 22:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯雖不斷投入兵力，卻仍未獲得突破性進展。近日英國國防大臣華萊士透露，估計俄軍已將97%的兵力投入烏克蘭，且全軍戰力可能將下降40%。

    英國廣播公司《BBC》今（15）日報導，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）今日在北約會議上表示，俄羅斯無法集結一支「突破」烏克蘭防禦的力量，這讓俄羅斯軍隊付出巨大的代價，「我們現在估計有97%的俄羅斯軍隊都在烏克蘭」。

    華萊士也諷刺，俄羅斯在整場戰爭中的推進非常「人性化」，幾乎是「一次大戰」的水平，且推進速度是以「公尺」、而不是「公里」來計算。他也表示，目前這場戰爭最大的未知數在於，當俄羅斯領導人沒有「察覺現實的戰況」或「毫不關心自家人民的人命」時。

    而被問及是否擔心英國對烏克蘭的軍援會使英國自身軍事付出代價時，華萊士則表示：「幫助烏克蘭打敗俄羅斯實際上是增加英國自身的安全。」

    他則指出，97%的俄羅斯軍隊投入戰事將導致極高的戰損率，俄軍戰鬥力可能會下降40%，且將近三分之二的戰車被摧毀，這將對俄羅斯和歐洲的安全帶來直接的影響。

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