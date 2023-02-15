英國蘇格蘭首席大臣請辭 幕僚透漏「她已經受夠了」

蘇格蘭民族黨領袖、獨派大將施特金召開記者會宣布將辭去蘇格蘭首席大臣職務。（路透）

2023/02/15 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭擁有悠久的獨立運動史，追求獨立的聲音從未消失過。不過，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）領袖、獨派大將施特金（Nicola Sturgeon）今日在愛丁堡（Edinburgh）舉行的記者會上表示將請辭任職已逾8年的蘇格蘭首席大臣。

綜合外媒報導，施特金的請職震驚蘇格蘭政界，蘇格蘭政治記者分析，這項決定並非突然，而是已經考慮許久，施特金的關係幕僚透漏「她已經受夠了」。施特金原本計劃讓蘇格蘭在2023年10月舉行第二次獨立公投，但英國最高法院2022年底裁定，蘇格蘭議會不能在未經英國政府同意下，舉行第二次獨立公投。

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施特金曾對判決結果表示失望，並表示下次英國大選將成為「變相公投」。不過實際上下次公投能否成功舉辦仍是一個未知數。民族黨將在3月召開特別會議，討論是否將計畫賭在英國下一次的大選。根據外媒消息，黨內有人認為這行不通，也有人指責施特金拖太久了，已經錯過推動案子的好時機。外媒猜測，這位重要黨魁的離任可能代表原本的獨立戰略已經出現變化。

施特金是蘇格蘭歷年來任職時間最久的首席大臣，也是蘇格蘭第一名女性首長。曾多次推動蘇格蘭獨立舉行公投，《BBC》 報導，施特金​​拋出這個震撼彈，也讓蘇格蘭獨立運動的方向未來存在許多不確定因素，長期處在蘇格蘭政壇的頂端人物留下了許多懸而未決的問題。

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