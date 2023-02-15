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    中國：美國高空氣球飛越新疆西藏等地

    中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空。（美聯社）

    中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空。（美聯社）

    2023/02/15 17:09

    〔中央社〕美中偵察氣球事件不斷升溫，雙方輿論戰持續。中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空，當中包括包括飛越新疆、西藏等地。

    據環球網報導，中國外交部今天舉行例行記者會，汪文斌回應媒體提問時，作上述表示。

    會中有媒體提問，中方說2022年5月以來美方的高空氣球至少10多次非法飛越中國領空，中方怎樣處置。

    汪文斌表示，自2022年5月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行「全球環行」，未經中方相關部門批准，至少10多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等地。

    他表示，對於中國「民用飛艇因不可抗力誤入美領空」，中方已多次說明。但美方對美國氣球未經中方批准，非法飛越中國領空卻隻字不提，還聲稱中方散布虛假訊息。

    汪文斌表示，中方對非法飛越中國領空的美國氣球做出冷靜、專業處置，美方卻對因不可抗力誤入美領空的中方民用飛艇做出過度反應，美方應停止對中方抹黑攻擊，中方保留做出進一步必要反應的權利。

    中國偵察氣球入侵美國領空4日被擊落後，美國3度擊落不明飛行物。中國外交部此前聲稱，2022年以來美方高空氣球10多次非法飛越中國領空。

    但白宮否認此事。美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在推特發文說，「有關美國政府操縱偵察氣球飛越中華人民共和國領空的任何指控都屬虛假」，並稱真正運用「高空偵察氣球執行情蒐任務」的是中國。

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