馬斯克宣布推特新任CEO 愛犬坐鎮辦公室萌樣曝光

推特執行長馬斯克在推特上宣布，自己的柴犬弗洛基（Floki）將擔任推特執行長。（圖擷自馬斯克推特）

2023/02/15 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）才剛透露，自己會在年底以前為推特找到新的執行長，今（15日）他就曝光，自己的柴犬弗洛基（Floki）擔任推特執行長的畫面。

馬斯克在推特上宣布，推特新任執行長亮相，1隻穿著印有「CEO」字樣柴犬坐在辦公桌前，桌上的文件上寫有名字「弗洛基」（Floki），文件上還有狗腳印，這隻柴犬就是2年前馬斯克開始養的柴犬「弗洛基」。

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隨後馬斯克再補上一張「弗洛基」穿著高領、戴上眼睛的坐在辦公桌的畫面，他表示他對數字很在行，還有熱情風格。

馬斯克一PO文後立刻引發網友討論，有網友稱「我想他是唯一一個瘋狂到接受這份工作的（狗）」，也有網友狠酸，「弗洛基」絕對會做得比現任CEO好。

而在此文發布後，狗狗幣短時間內從0.082美元拉升至0.087美元，Floki幣則暴45%。

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