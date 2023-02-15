馬斯克宣布推特新任CEO 愛犬坐鎮辦公室萌樣曝光
2023/02/15 16:10
〔即時新聞／綜合報導〕推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）才剛透露，自己會在年底以前為推特找到新的執行長，今（15日）他就曝光，自己的柴犬弗洛基（Floki）擔任推特執行長的畫面。
馬斯克在推特上宣布，推特新任執行長亮相，1隻穿著印有「CEO」字樣柴犬坐在辦公桌前，桌上的文件上寫有名字「弗洛基」（Floki），文件上還有狗腳印，這隻柴犬就是2年前馬斯克開始養的柴犬「弗洛基」。
請繼續往下閱讀...
隨後馬斯克再補上一張「弗洛基」穿著高領、戴上眼睛的坐在辦公桌的畫面，他表示他對數字很在行，還有熱情風格。
馬斯克一PO文後立刻引發網友討論，有網友稱「我想他是唯一一個瘋狂到接受這份工作的（狗）」，也有網友狠酸，「弗洛基」絕對會做得比現任CEO好。
而在此文發布後，狗狗幣短時間內從0.082美元拉升至0.087美元，Floki幣則暴45%。
He’s great with numbers! pic.twitter.com/auv5M1stUS— Elon Musk （@elonmusk） February 15, 2023