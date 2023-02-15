為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克宣布推特新任CEO 愛犬坐鎮辦公室萌樣曝光

    推特執行長馬斯克在推特上宣布，自己的柴犬弗洛基（Floki）將擔任推特執行長。（圖擷自馬斯克推特）

    推特執行長馬斯克在推特上宣布，自己的柴犬弗洛基（Floki）將擔任推特執行長。（圖擷自馬斯克推特）

    2023/02/15 16:10

    〔即時新聞／綜合報導〕推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）才剛透露，自己會在年底以前為推特找到新的執行長，今（15日）他就曝光，自己的柴犬弗洛基（Floki）擔任推特執行長的畫面。

    馬斯克在推特上宣布，推特新任執行長亮相，1隻穿著印有「CEO」字樣柴犬坐在辦公桌前，桌上的文件上寫有名字「弗洛基」（Floki），文件上還有狗腳印，這隻柴犬就是2年前馬斯克開始養的柴犬「弗洛基」。

    隨後馬斯克再補上一張「弗洛基」穿著高領、戴上眼睛的坐在辦公桌的畫面，他表示他對數字很在行，還有熱情風格。

    馬斯克一PO文後立刻引發網友討論，有網友稱「我想他是唯一一個瘋狂到接受這份工作的（狗）」，也有網友狠酸，「弗洛基」絕對會做得比現任CEO好。

    而在此文發布後，狗狗幣短時間內從0.082美元拉升至0.087美元，Floki幣則暴45%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    推特CEO即將換人？馬斯克透露交棒時機
    2023/02/15 15:32

    推特CEO即將換人？馬斯克透露交棒時機
    推特又出包！無故遭鎖推文上限網友氣炸 馬斯克回應了
    2023/02/09 15:32

    推特又出包！無故遭鎖推文上限網友氣炸 馬斯克回應了

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    馬斯克：Twitter土耳其訪問權限將很快重新啟用
    2023/02/09 11:58

    馬斯克：Twitter土耳其訪問權限將很快重新啟用
    土耳其網友推特批評政府竟被全面封鎖 馬斯克出手救援
    2023/02/09 11:47

    土耳其網友推特批評政府竟被全面封鎖 馬斯克出手救援

    急速降溫猝死率高「禦寒被」穩循環！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播