中國研究：地球內核逆向旋轉 一天愈來愈長

中國科學家最新研究指出，地球內核可能已經停止旋轉，甚至「逆轉」，導致地球自轉變慢，也意味著一天可能愈來愈長。（法新社檔案照）

2023/02/15 02:53

〔編譯林雨萱／綜合報導〕英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）近期刊登的最新研究指出，地球內核可能已經停止旋轉，甚至「逆轉」，影響地球自轉的方向和週期，導致地球自轉變慢，也意味著一天可能愈來愈長。

地球結構由外而內分成地殼、地函、地核，地核又分為液態外核和固態內核，固態內核位於地殼下約5100公里處，大小與冥王星相當，與液態外核分開。內核這個「行星中的行星」漂浮在液態外核中，可以與地表不同的速度獨立旋轉。

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研究報告作者、北京大學教授宋曉東和副研究員楊毅領導的研究團隊，分析1960年代以來沿著類似路徑穿越地球內核的地震波數據，以推斷內核旋轉的速度，發現從1970年代初期到2009年之間，波形變化很大，2009年卻幾乎沒有變化，之後又開始出現變化，判斷地核可能在2009年停止旋轉，並逐漸朝相反方向移動。

宋曉東指出，內核從1970年代初期開始，比地表旋轉略快，因此一天的時間愈來愈短，但在約2009年至2011年與地球自轉同步之前，持續減緩速度，此後甚至逐漸向相反方向旋轉，意味著一天的時間愈來愈長。

人們熟悉的「1天24小時」，是指地球自轉一次的時間，產生晝夜和潮汐等自然現象。地核的自轉方向和週期，與地球整體的自轉週期大約一致，但內核的自轉是由外核產生的磁場所驅動，並由地函的引力作用平衡，因此內核能以與地球自轉不同的速度旋轉。研究團隊認為，磁力與引力的微小不平衡，可能會減緩內核旋轉速度，甚至逆轉方向。

研究團隊認為，一個週期的擺盪約70年，即每約35年切換一次方向，可以解釋60至70年地球日長變化和地球磁場行為；2009年的數據發現到的轉捩點，是在1970年代初期，因此下一個變化將發生在2040年代中期。

宋曉東和楊毅坦承，需要更多相關研究來驗證他們的觀點。而並未參與這項研究的澳洲國立大學地球物理學家卡爾奇（Hrvoje Tkalčić）認為，沒有災難性事件發生，證明內核並未完全停止旋轉，他認為內核的旋轉週期是每20到30年一次，而不是中國研究團隊提出的70年。

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