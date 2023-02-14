為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩狂曬女兒為接班鋪路？ 專家：她被當「吉祥物」吹捧老爸

    南韓的北韓問題專家普遍認為，金朱愛（左）被當成吹捧父親金正恩（右）的「吉祥物」。（美聯社）

    南韓的北韓問題專家普遍認為，金朱愛（左）被當成吹捧父親金正恩（右）的「吉祥物」。（美聯社）

    2023/02/14 19:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩的女兒金朱愛（音）自3個月前首次公開露面後，近日多次曝光，在12日公開的閱兵式錄播影片中，更是相繼出現金正恩和金朱愛的白馬，引發外界踹測她很可為成為第四代接班人。不過南韓的北韓問題專家普遍認為，比起暗示「確立金朱愛為繼承人」，北韓此舉更可能是為了「吹捧金正恩」。

    南韓《中央日報》報導，北韓一直利用「白馬」作為金氏家族正統性和權威的象徵，乍一看這個場面，確實可以解讀為北韓確立金正恩繼承人的暗示。不過，北韓問題專家們普遍認為，比起暗示確立繼承人，北韓此舉更有可能是為了再次彰顯白頭山血統的權威，強化金正恩長本身的權力。

    韓國統一研究院研究委員吳京燮（音）分析稱，從最近的動向來看，北韓並未直接或間接提到繼任安排，只是在提到金正恩的女兒時，會使用敬語（「尊貴的」等），「合理的解釋是，讓金朱愛露面，是為了彰顯白頭山血統，最終仍是為了強化金正恩自己的權威」。

    報導提到，就像歐洲王室會讓新出生的王孫或年幼的王子、公主等在大眾面前曝光以彰顯王室的權威並增進大眾對王室的感情一樣，北韓也將金朱愛視為一種「吉祥物」，藉由她來彰顯白頭山血統的權威。值得一提的是，金正恩曾在瑞士度過自己的學生時代。

    東亞大學教授姜東完（音）也評價稱，可以解釋為，北韓為強化金正恩的權力，把金朱愛包裝成了一個商品，「這次閱兵式引起了全世界的關注，可見北韓的金朱愛營銷似乎很成功」。

    他認為，國際社會對北韓展開制裁，以及過去3年北韓因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封鎖邊境導致國內經濟困難並出現領導力危機的情況下，透過「無口罩」閱兵式和面帶天真表情的金朱愛，可以最大限度彰顯金正恩有意宣傳的國防領域成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狂捧金正恩女兒！ 金朱愛登上北韓新郵票
    2023/02/14 16:40

    狂捧金正恩女兒！ 金朱愛登上北韓新郵票
    禁止與金正恩愛女撞名！北韓下令同名者一週內改掉
    2023/02/11 21:15

    禁止與金正恩愛女撞名！北韓下令同名者一週內改掉

    親民總價 北屯區居住趨勢引起民眾共鳴
    轟動網路！金正恩老婆項鍊墜子造型像飛彈？情趣用品？
    2023/02/11 20:01

    轟動網路！金正恩老婆項鍊墜子造型像飛彈？情趣用品？
    金正恩繼承人？與父親親密互動 金朱愛閱兵典禮搶眼 （圖輯）
    2023/02/09 17:00

    金正恩繼承人？與父親親密互動 金朱愛閱兵典禮搶眼 （圖輯）

    直播全認了！網嗨翻：飛龍13年都沒變
    金正恩攜女兒金朱愛視察軍隊宿舍 一家合照曝光
    2023/02/08 10:30

    金正恩攜女兒金朱愛視察軍隊宿舍 一家合照曝光
    金朱愛未來可能繼承金氏王朝？外媒揭背後難關
    2023/01/17 08:48

    金朱愛未來可能繼承金氏王朝？外媒揭背後難關
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播