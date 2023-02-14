金正恩狂曬女兒為接班鋪路？ 專家：她被當「吉祥物」吹捧老爸

南韓的北韓問題專家普遍認為，金朱愛（左）被當成吹捧父親金正恩（右）的「吉祥物」。（美聯社）

2023/02/14 19:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩的女兒金朱愛（音）自3個月前首次公開露面後，近日多次曝光，在12日公開的閱兵式錄播影片中，更是相繼出現金正恩和金朱愛的白馬，引發外界踹測她很可為成為第四代接班人。不過南韓的北韓問題專家普遍認為，比起暗示「確立金朱愛為繼承人」，北韓此舉更可能是為了「吹捧金正恩」。

南韓《中央日報》報導，北韓一直利用「白馬」作為金氏家族正統性和權威的象徵，乍一看這個場面，確實可以解讀為北韓確立金正恩繼承人的暗示。不過，北韓問題專家們普遍認為，比起暗示確立繼承人，北韓此舉更有可能是為了再次彰顯白頭山血統的權威，強化金正恩長本身的權力。

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韓國統一研究院研究委員吳京燮（音）分析稱，從最近的動向來看，北韓並未直接或間接提到繼任安排，只是在提到金正恩的女兒時，會使用敬語（「尊貴的」等），「合理的解釋是，讓金朱愛露面，是為了彰顯白頭山血統，最終仍是為了強化金正恩自己的權威」。

報導提到，就像歐洲王室會讓新出生的王孫或年幼的王子、公主等在大眾面前曝光以彰顯王室的權威並增進大眾對王室的感情一樣，北韓也將金朱愛視為一種「吉祥物」，藉由她來彰顯白頭山血統的權威。值得一提的是，金正恩曾在瑞士度過自己的學生時代。

東亞大學教授姜東完（音）也評價稱，可以解釋為，北韓為強化金正恩的權力，把金朱愛包裝成了一個商品，「這次閱兵式引起了全世界的關注，可見北韓的金朱愛營銷似乎很成功」。

他認為，國際社會對北韓展開制裁，以及過去3年北韓因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封鎖邊境導致國內經濟困難並出現領導力危機的情況下，透過「無口罩」閱兵式和面帶天真表情的金朱愛，可以最大限度彰顯金正恩有意宣傳的國防領域成果。

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