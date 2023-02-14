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    感謝台灣送暖！烏克蘭議員拍影片以中文說：謝謝台灣

    魯迪克以中文說「謝謝台灣」。（圖擷自推特）

    魯迪克以中文說「謝謝台灣」。（圖擷自推特）

    2023/02/14 16:32

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯侵略，許多國家紛紛伸出援手，台灣也援助了柴油發電機等物資，烏克蘭議員魯迪克（Kira Rudik）在推特PO影片，感謝台灣送來3個更強力的發電機，更與她的團隊以中文說出：「謝謝台灣。」

    魯迪克在推特PO照片與影片，照片中，魯迪克與她的團隊站在掛有台灣國旗的發電機前，而影片中魯迪克先是以英文說，感謝台灣人送來的援助，這些發電機與物資可以幫助烏克蘭人們度過寒冬，在影片的最後魯迪克與她的夥伴們以中文說：「謝謝台灣。」

    我國外交部長吳釗燮去年12月7日與基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）、基輔公益基金組織「Darnychany」執行長馬藍克（Grygorii Malenko）簽署援助備忘錄，當中便包括捐贈100萬美元（約新台幣3000萬）購買柴汽油發電機，中國對此大感不滿，警告烏克蘭不得再接受台灣援助，但魯迪克不甩中國跳腳，提出想在台灣開設烏國代表處的願景與再次訪台的計畫。

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