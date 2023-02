感謝台灣送暖！烏克蘭議員拍影片以中文說：謝謝台灣

2023/02/14 16:32

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯侵略,許多國家紛紛伸出援手,台灣也援助了柴油發電機等物資,烏克蘭議員魯迪克(Kira Rudik)在推特PO影片,感謝台灣送來3個更強力的發電機,更與她的團隊以中文說出:「謝謝台灣。」

魯迪克在推特PO照片與影片,照片中,魯迪克與她的團隊站在掛有台灣國旗的發電機前,而影片中魯迪克先是以英文說,感謝台灣人送來的援助,這些發電機與物資可以幫助烏克蘭人們度過寒冬,在影片的最後魯迪克與她的夥伴們以中文說:「謝謝台灣。」

我國外交部長吳釗燮去年12月7日與基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko)、基輔公益基金組織「Darnychany」執行長馬藍克(Grygorii Malenko)簽署援助備忘錄,當中便包括捐贈100萬美元(約新台幣3000萬)購買柴汽油發電機,中國對此大感不滿,警告烏克蘭不得再接受台灣援助,但魯迪克不甩中國跳腳,提出想在台灣開設烏國代表處的願景與再次訪台的計畫。

????????Our team learned today how to say "Thank you, Taiwan!"



Thank you for 3 more powerful generators. Thank you for your support! 谢谢台湾@MOFA_Taiwan pic.twitter.com/nzE5R2oTmH