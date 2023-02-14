美空軍參謀長布朗：臆測評論中國侵台 無助美軍助台防衛

美國空軍參謀長布朗（Charles Quinton Brown, Jr.）上將表示，他對一些中國何時可能攻台的猜測和評論感到失望，因為那使他要求美國軍方時時刻刻都要為可能發生的衝突做好準備的目標失焦。 （美聯社）

2023/02/14 16:25

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國空軍參謀長布朗上將（Charles Quinton Brown, Jr.）13日表示，他不認為中國入侵台灣是迫在眉睫或不可避免的事情，他對一些中國何時可能攻台的猜測和評論感到失望，因為那使他要求美國軍方時時刻刻都要為可能發生的衝突做好準備的目標失焦。

曾任美國太平洋空軍司令兼印太司令部空軍司令的空軍上將布朗，是美國首位出任空軍參謀長的非裔軍人。根據美國之音報導，布朗是在13日華府智庫「布魯金斯學會」舉辦的1場關於空軍與美國國防戰略的座談會上，針對台海衝突何時可能發生的問題作出上述回應。

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在討論中，布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢龍（Michael O'Hanlon）指出，包括美國空軍空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）上將、前印太司令部司令的戴維森（Philip Davidson）上將等美國軍事將領，近來都談到中國可能攻台的時間表，甚至連國務卿布林肯及美國情報部門官員，也都對中國可能攻台的時程問題有一些評論。

歐漢龍認為，布朗上將的工作涉及訓練及強化美軍備戰能力，必定也要思考許多短中長期的問題，因此詢問布朗，從空軍的角度來看，「中國的威脅何時最大或最危險？中國是否可能攻打台灣？這場戰爭是否可能發生？」

對此，布朗直言，他無法預測未來，但將以做好準備來塑造未來，他不認為衝突是迫在眉睫或不可避免的，「我們的目標是要避免衝突，雖然不知道事情何時可能發生，但我的目標是今天、明天、下星期、明年、未來10年都要做好準備，讓空軍有能力為總統提高各種選項。我們與聯合軍種的隊友和美國的盟友夥伴都在密切合作」。

布朗也坦言，對一些關於中國可能何時侵台的猜測和評論感到失望，認為那對美軍的備戰目標沒有幫助，「有些關於此事的猜測，那些猜測不一定有幫助。我對一些與那有關的評論感到失望，因為那讓我們真正想做的事情失焦，那就是確保我們會準備好」。

與布朗同場對話的布魯金斯學會防務專家西森（Melanie Sisson）和布朗的看法也類似，認為美國高官一再發表預測中國侵台時間表的評論，實際上反而是有害的。西森指出：「我認為國防部高官一再做出不同的估計，這對我們是有害的。這表示我們對台灣海峽發生的事情沒有連貫的看法，那對我們威懾中共的努力沒有幫助。」

西森上星期在聯邦眾議院軍事委員會關於中國對美國國防威脅的聽證會上，針對美國當前在因應中共的威脅時最需要採取的作為表示，美國能做的最重要事情之一，就是強化自己的威懾態勢。

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