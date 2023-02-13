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    巴基斯坦 運萬枚「冰雹」火箭彈援烏

    2月7日，烏軍在頓內茨克的馬林卡（Marinka）地區，利用「BM-21冰雹」（BM-21 Grad）多管火箭系統，發射砲彈攻擊俄軍陣地。（路透）

    2月7日，烏軍在頓內茨克的馬林卡（Marinka）地區，利用「BM-21冰雹」（BM-21 Grad）多管火箭系統，發射砲彈攻擊俄軍陣地。（路透）

    2023/02/13 16:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭仍未停歇，南亞國家巴基斯此前曾堅稱將維持中立，但上月傳出巴基斯坦透過波蘭港口，向烏克蘭運送159個貨櫃的彈藥，印度《經濟時報》12日則援引消息人士的話報導稱，巴基斯坦向烏克蘭提供了1萬枚用於「冰雹」（Grad）多管火箭炮的砲彈。

    消息稱，這批火箭彈本月稍早從巴國喀拉蚩（Karachi）港運出，將經德國西北部恩登（Emden）港抵達烏克蘭。

    一位不具名消息人士向《經濟時報》表示，儘管巴基斯坦要求俄羅斯降低油價，但卻「定期」向烏克蘭提供武器。

    消息指出，1月間巴基斯坦工廠經喀拉蚩向烏克蘭運送了5萬枚砲彈。

    巴、烏兩國過去在軍事、工業上本就合作緊密，在1991-2020年期間烏克蘭與巴基斯坦簽署的武器合約總額接近16億美元。巴基斯坦之前也向基輔購買了320輛T-80UD坦克，又簽署了維修坦克的高價合約，價值8,560萬美元。在去年，兩國也同意優化軍事關係，特別針對國防生產、訓練、反恐活動與情蒐領域強化。

    但其實巴基斯坦先在聯合國投票「譴責俄羅斯併吞烏克蘭決議案」中投下「棄權」，同時也只對烏克蘭提供了少量人道主義援助，被認為是立場傾向俄羅斯。若這次爆料成真，將會是巴國的立場大轉變。

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