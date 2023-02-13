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    野蠻！中國海警射軍用雷射光 致菲律賓海警船員短暫失明

    菲國海警隊公布照片顯示，中國海警船在南海惡意發射軍用雷射光，導致菲國船員短暫失明。（美聯社）

    菲國海警隊公布照片顯示，中國海警船在南海惡意發射軍用雷射光，導致菲國船員短暫失明。（美聯社）

    2023/02/13 15:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓海岸警衛隊12日發布聲明，指控一艘中國海警船6日在南海朝菲國海警船發射軍用等級雷射光，導致船員短暫失明，分明公然侵犯菲國主權。

    《美聯社》報導，菲國海警隊船隻「馬拉帕斯加號」（BRP Malapascua）6日在菲國專屬經濟海域的仁愛暗沙（中國稱仁愛礁，菲國稱愛尤銀礁）附近，支援海軍輪替及補給任務，不料遭到舷號5205的中國海警船逼近，兩艦最近僅相距137公尺。

    菲國海警隊發言人巴里羅（Armando Balilo）表示，中方船隻兩度朝「馬拉帕斯加號」發射軍用等級雷射光，導致甲板上的船員短暫失明10至15秒，尚不知是否有長期健康影響。他還提到，這不是中國船隻首次阻撓菲國海警船，卻是第一次朝菲國人員發射雷射光攻擊。

    菲國在仁愛暗沙設有軍事基地，而事發當時，「馬拉帕斯加號」正隨同一艘補給船前往當地，不料遭中國海警船惡意進逼，被迫駛離仁愛暗沙。菲國海警隊嚴厲譴責中方「刻意阻礙菲國政府船隻運送食物和物資給我國軍方人員」，「明顯侵犯菲律賓在西菲律賓海的主權」。

    仁愛暗沙位於南沙群島東部，為南海主權爭議區，中國、菲律賓、越南、馬來西亞、台灣和汶萊等國均是主權聲索國。

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