人體自帶抗武肺蛋白！ 澳科學家發現治療新途徑

科學家發現一種蛋白質可阻武漢肺炎病毒感染。圖為愛爾蘭Nexu科學傳播工作室與都柏林三一學院，共同創建的武肺病毒電腦繪圖模型。（路透）

2023/02/12 15:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲科學家在肺部發現了一種蛋白質，可以像「魔鬼氈」一樣黏附在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒上，讓病毒動彈不得，無法繼續傳播，形成對病毒的天然屏障。這項研究為圍繞受體的免疫學研究開闢了一個全新領域，並為開發新藥物提供了一條有希望的途徑。

英國《衛報》報導，研究人員發現，這種受體蛋白質「LRRC15」，在人體感染武肺病毒前並不存在，但會在感染後出現，築起的新免疫屏障，在防止重症的同時，啟動人體的抗病毒反應。這一驚人的發現，可能最終解釋了為什麼有些人感染了這種病毒而出現重症，甚至死亡，而另一些人卻從未生病或表現出無症狀感染。

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研究人員在武肺死者的肺部發現了大量這類蛋白質，但相信是因為產量不足以起到保護作用，或者是產生得太晚而無法提供幫助；英國的另一項研究則發現，血液檢查顯示，武肺輕症患者血液中的LRRC15蛋白質含量，比重症患者來得高。

負責這項研究的雪梨大學教授尼利（Greg Neely）說，他的團隊是國際上獨立發現這種特定蛋白質與COVID-19病毒之間相互作用的3個團隊之一，其它研究團隊分別來自英國牛津大學、美國耶魯大學和布朗大學。

尼利教授說：「作為一名免疫學家，對我來說，有一種我們不知道的天然免疫受體存在於我們的肺部，它可以阻止和控制病毒，真是太有意思了。」

參與研究的雪梨大學博士後研究生盧律斌說：「這種新發現的蛋白質可能是我們身體對抗感染的部分自然反應，它創造了一個屏障，從物理上將病毒與對病毒最敏感的肺部細胞隔離開來。」

研究人員說，他們現在正在使用LRRC15制定兩種對抗COVID-19病毒的策略。他們表示，這些策略可以適用於多種變體。一個將針對鼻子作為預防性治療，另一種是針對肺部病毒入侵做出阻斷治療。

這份研究發表在最新一期《美國公共科學圖書館—生物》（PLOS Biology）期刊。

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