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    瓦格納傭兵領導人：俄軍2年後才能佔領烏東

    俄國瓦格納集團領導人日前罕見受訪，認為需要近2年時間，才有可能控制整個烏東地區。（路透）

    俄國瓦格納集團領導人日前罕見受訪，認為需要近2年時間，才有可能控制整個烏東地區。（路透）

    2023/02/12 15:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領導人日前罕見接受採訪，認為需要近2年時間，才有可能控制整個烏克蘭東部地區，稱佔領這2個地區將是俄軍的主要目標。

    根據《路透》報導，瓦格納集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）受訪表示，就他的理解，普廷打算完全控制去年加入俄羅斯共和國的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，此舉被多數國家譴責為違法。普里格津更估計，要達成目標必須花上1年半到2年。

    普里格津上週五（10日）接受俄羅斯軍事記者佩戈夫（Semyon Pegov）專訪。他說：「如果我們必須進一步兵臨聶伯河流域，那麼大約需要3年時間」，普里格津補充，這將是更廣大的區域。聶伯河由北向南將烏克蘭國土一分為二。

    罕見透露對戰爭看法，普里格津強調自己並不代表俄國軍方，但近幾個月來，他已大幅提升自己的公眾形象，包括曾嚴厲批評俄軍在近一年的戰爭中幾乎「戰敗」。縱使如此，普里格津仍一再重申自己的政治野心「為零」。

    普里格津認為俄國必須佔領烏東城市巴赫穆特（Bakhmut），但數月來不斷面臨烏軍的激烈抵抗。當被問及俄軍是否接近完全封鎖巴赫穆特，普里格津說：「現在這樣說可能還為時過早。烏克蘭軍隊訓練有素，而且就像其他城市一樣，我們不可能從正面進攻，但我們有周全的計畫」。

    普里格津直視鏡頭強調他沒有批評任何人，但他強調俄軍指揮部必須了解前線人員的情況，這點至關重要。「如果一名將軍願意走進戰壕與士兵交談，那麼士兵們會非常驚訝和高興。這足以讓士兵明白他們並不是獨自面對所有問題」。

    瓦格納集團目前共有約5萬名軍事人員部署在烏克蘭戰區，其中包括4萬名自俄羅斯監獄招募的志願兵。美國政府指控該組織犯下戰爭罪和侵犯人權，並於上月將瓦格納集團正式認定為跨國犯罪組織。對此，普里格津嚴正否認，要求華盛頓撤銷對該組織的錯誤控訴。

    普里格津日前證實瓦格納已停止招募囚犯。採訪中他亦再度否認將囚犯當作炮灰，稱囚犯的傷亡比例與其他志願兵大致相同。

    瓦格納集團普里格津創始人普里格津日前出現在Su-24戰鬥轟炸機的駕駛艙內。（路透）

    瓦格納集團普里格津創始人普里格津日前出現在Su-24戰鬥轟炸機的駕駛艙內。（路透）

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