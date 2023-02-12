世衛警告：土敘強震受災人口恐達2600萬

2023/02/12 03:54

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天警告，6日發生在土耳其與敘利亞接壤地區的強震已影響近2600萬人，並導致數十間醫療設施遭到破壞。

法新社報導，截至目前，強震已奪走逾2萬5000條人命，世衛今天緊急要求籌募4280萬美元（約新台幣13億元），以解決迫在眉睫的問題。

請繼續往下閱讀...

世衛7日曾表示，土敘強震可能造成2300萬人受災，已從應急基金中撥出1600萬美元應對。

今天，這個數字上修到近2600萬人，其中1500萬人位於土耳其，近1100萬人住在飽受戰火蹂躪的敘利亞。災民中還有逾500萬弱勢族群，包括近35萬老年人和140萬餘名兒童。

世衛估計，土耳其有4000多棟建築物在強震中倒塌，15間醫院部分或嚴重受損。

在敘利亞，早在強震發生前，醫療系統就已備受12年內戰蹂躪。在本次震災災情最嚴重的敘國西北部，至少有20間醫療設施遭到破壞，其中包括4間醫院，這導致協助傷患的工作變得更加困難。

世衛表示，如今災區迫切需要創傷照護、創傷後康復照護、基本藥品，還需採取預防及控制措施，以防止疾病傳播，並提供心理健康支持。

該機構指出，世衛已於9日上午向土耳其空運37公噸的外傷和手術用品，隔日也有35公噸醫療物資運抵敘利亞。

今天抵達敘利亞阿勒坡（Aleppo）的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特發文說，他「看到倖存者面臨的情況後備感心碎…在刺骨寒冬裡，許多人無處避難，食物、飲水、暖氣和醫療服務也極為稀缺。」1120212

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法