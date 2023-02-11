日本自民黨青年局長8月率團訪台 盼參觀高雄安倍銅像

「日台政策研究所」今天在駐日台灣文化中心舉辦成立5週年紀念研討會，以「今後的日本與台灣」為題邀請台日學者專家發表演講。東京國際大學教授河崎真澄（左）、日台政策研究所代表理事松尾剛次（左二）自民黨青年局長、眾議員鈴木憲和（右二）和駐日副代表李世丙（右）在會場合影。（記者林翠儀攝）

2023/02/11 21:36

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕由日本知台學者和人士組成的「日台政策研究所」今天在東京舉行成立5週年紀念研討會，獲邀在會上演講的自民黨青年局長鈴木憲和說，今年8月將率5、60名青年局成員訪台，而且計畫將順道前往日台均有邦交的太平洋島國帛琉訪問。他表示，深切了解台灣的外交困境，雖然日台無邦交，但或許可以攜手在帛琉做一些有助地區穩定的工作。

成立於2018年的「日台政策研究所」，主要提供研究台灣和日本的學者與專家交流的平台，每年定期在日本或台灣舉辦研討會，以促進台日相互了解。代表理事山形大學榮譽教授松尾剛次表示，近年日本對台灣的關心程度大幅增加，他希望能讓這種關心進一步昇華，讓台日成為真正的「莫逆之交」。

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今年舉辦的5週年紀念研討會，以「今後的日本與台灣」為題，邀請東京國際大學教授河崎真澄、政治大學助理教授石原忠浩及淡江大學教授蔡錫勳等人發表專題演講，自民黨青年局長、眾議員鈴木憲和和駐日副代表李世丙也獲邀到場致詞。

鈴木憲和去年5月訪台時以自民黨青年局長代理身分拜會蔡英文總統，去年9月升任為青年局長，非常熱衷於參與台灣事務，選區為日本東北山形縣的鈴木在演講中表示，東北大地震時台灣在震災3天後立即派救援隊馳援，讓他印象深刻，他認為台日關係也是從那時開始愈走愈近。

他表示，日台沒有邦交，包括「正式的」管道在內，是否能建立有默契的關係，他們這些政治家應意識到這點，與政府一起努力。他也認為，不僅是官與官，民與官，台灣方面的官與日本的民間之間也可，有各種管道可以建立互動關係。

鈴木憲和說，他在疫情發生前曾以外務大臣政務官身分前往太平洋島國的吐瓦魯參加太平洋高峰會，日本、台灣和中國都以觀察員參加，他與台灣外交部長吳釗燮也有對話，當場可以感受到台灣方面面臨著嚴峻的外交。

他指出，台灣在太平洋島國做了很多開發援助的事業，例如飼養家畜、製造堆肥以生產食物等協助當地解決糧食問題，他認為日本的也應該這樣做，或許日台可以攜手合作。

鈴木憲和表示，日台關係當中，不是只看日台這兩個國家的關係，應該基於身為印度太平洋地區整體的一員去思考如何謀求和平的觀點來看台日關係。

他說，今年5月青年局幹部將率先訪台，8月預定率領5、60名青年局成員訪台，這次如果有空，也想去前往高雄參觀台灣人為前首相安倍晉三打造的銅像，回程計畫順道去帛琉訪問，如果可以的話，希望也能與台灣的人士在帛琉相會。

另外，東京國際大學教授河崎真澄在演講中提到，台灣目前在世界的「存在感」和5年前有很大的差別，台灣這麼受到國際社會的重視，真的是首見。雖然這2、3年來國際社會也有很大的變化，不過台灣整個社會真的是改頭換面，明年將舉行第8次的總統選舉，台灣在世界的存在感愈來愈強烈。

河崎也提到中國間諜氣球的話題，他以周杰倫的「告白氣球」做比喻說，這顆氣球可視為是中國對全世界的另類告白，對民主主黨國家而言，將1顆體積有3部巴士大小的氣球放出來，可說是一種敵對行為，必須嚴肅看待。

淡江大學教授蔡錫勳在演講中提到去年日本智庫與國會議員舉辦的「台灣有事」兵推，他表示，希望未來舉辦時也能邀請台灣專家參加，這樣才能提高兵推精準度。

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