跟蹤英航母「伊莉莎白女王號」破功 中國潛艦被逼退

伊莉莎白女王號是英國皇家海軍最先進的航空母艦。（路透檔案照、本報合成）

2023/02/11 22:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《英國廣播公司》（BBC）將在12日播出的紀錄片「戰艦：值勤」（The Warship: Tour of Duty）指出，英國皇家海軍最尖端的航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）打擊群，2021年夏季在南海航行時，曾遭一艘中國海軍潛艦跟蹤，但英方成功發現中國潛艦蹤跡，並將其逼退。

《每日郵報》及《鏡報》指出，「伊莉莎白女王號」航艦打擊群前年夏季在南海航行期間，巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）率先發現一艘中國俄製基洛級（Kilo-class）潛艦在航母以南水域尾隨。英軍隨即在夜幕掩護下，緊急派出一架「梅林」（Merlin）反潛直升機，連續投放高科技聲納浮標，搜尋中國潛艦，最後在航母南方20海里處發現其蹤跡，當時英軍水兵還高喊：「我們打敗他們了！伊莉莎白女王號1比0得分。」中國潛艦發現自己行跡敗露後隨即撤退，

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BBC紀錄片團隊當時隨行拍攝「伊莉莎白女王號」的處女航，正好見證英中兩國海軍在水面上下的短暫交手。

英軍表示，若此事發生在不同情況下，例如一場衝突，只要他們先發現對手，就能有較充裕的時間保護航母，並動用一大推武器來對付敵軍潛艦，以解除威脅。英國海軍前將領威斯特（Alan West）也表示，要在南海搜尋潛艦難度很高，但一個航艦打擊群若陣仗完備，力量將非常驚人。他直言，這次經歷非常令人印象深刻，足以證明英國海軍是世界上最頂尖的「潛艦獵人」之一。

伊莉莎白女王號是英國皇家海軍最先進的航空母艦。（路透檔案照）

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