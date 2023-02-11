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    智利野火肆虐 美派空中滅火機馳援

    智利中南部因夏季熱浪引發數百起森林大火，造成超過20人死亡，約1000人受傷。美國則有公司派出由客機改裝的大型空中滅火機前往智利撲滅野火。（圖擷取自10 Tanker官網）

    智利中南部因夏季熱浪引發數百起森林大火，造成超過20人死亡，約1000人受傷。美國則有公司派出由客機改裝的大型空中滅火機前往智利撲滅野火。（圖擷取自10 Tanker官網）

    2023/02/11 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕智利中南部因夏季熱浪引發數百起森林大火，造成超過20人死亡，約1000人受傷。美國則有公司派出由客機改裝的大型空中滅火機前往智利撲滅野火。

    智利總統博里奇（Gabriel Boric）6日在請繼續往下閱讀...

    ">個人網站上表示，美國民間空中滅火機公司「10 Tanker」派出的滅火機已經抵達智利，並駐紮在康塞普西翁（Concepcion）的卡瑞爾蘇爾國際機場（Carriel Sur ），智利海軍則將引導滅火機撲滅野火。

    博里奇也提到，滅火機駕駛Dan曾和他表示，他來自美國加州，當地也經常傳出森林大火事件，因此經常需要出動滅火機。Dan也提到，他很自豪能夠在這些困難時期與智利合作並提供支持。

    「10 Tanker」的滅火機由麥道公司（McDonnell）的DC-10客機改裝而成，機艙內可容納3.6萬升的滅火劑，能快速撲滅大範圍的野火。

    而綜合外媒報導，智利內政部部長托哈（Carolina Tohá）表示，因為氣候變遷，該國成為最容易發生火災國家，過去1週，大火燒毀的面積相當於通常1年的燒毀面積，緊急狀況越來越嚴重。

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