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    時機敏感！美試射義勇兵3型洲際飛彈 展現核嚇阻力

    美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）9日試射「義勇兵3型」洲際飛彈。（取自AFGSC官網）

    美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）9日試射「義勇兵3型」洲際飛彈。（取自AFGSC官網）

    2023/02/11 18:22

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空，美中緊張再度升高，美軍9日試射「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際飛彈，美國空軍強調，這次試射「並非當前世界事件所致」，是例行計畫，意在展現美國的核武力量和戰備能力。

    美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）10日發布新聞稿指出，太平洋時間9日晚間11點01分，在加州范登堡太空軍基地發射1枚無武裝「義勇兵3型」洲際飛彈，飛彈搭載1枚重返大氣層測試載具。

    美中正因中國間諜氣球入侵美國領空事件，緊張關係升高，這次試射顯得敏感。空軍說，這次是例行、定期試射，目的是展現美國核武嚇阻力量，是嚇阻21世紀威脅、讓美國盟邦放心的安全、可靠和有效方式；此前已經試射過300多次，「這次試射並非當前世界事件所致」。

    空軍全球打擊司令部司令布西爾（Thomas Bussiere）說，「試射展現我們在全球的嚇阻任務決心，向我國和我國盟邦保證，我們的武器和官兵在世界各地即時捍衛和平的能力、戰備和意志。」

    空軍說，這枚飛彈上的重返大氣層載具飛了約6800公里，落入馬紹爾群島的瓜加林礁（Kwajalein）目標區，驗證了這型洲際飛彈武器系統的精準性和可靠性，並為確保維持安全、可靠和有效的核嚇阻力量，提供寶貴資料。

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