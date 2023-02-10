智庫調查對東南亞影響力：中國下降、美國上升 日本最受信任

美國與中國角力示意圖。（路透檔案照）

2023/02/10 16:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡智庫9日發布最新年度調查報告，顯示儘管中國仍被認為是對東南亞地區最有影響力的國家，但是其影響力已顯著下滑，同時美國對該區域的影響力上升。若要在美國和中國之間二選一，6成受訪者選擇美國，遠高於選擇中國的比率。

新加坡「東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）9日發表「2023年東南亞狀況調查」報告，41.5%受訪者認為，中國依然被認為對該區域有決策權力者最有影響力的經濟、政治和戰略大國，但比率已經顯著下滑，低於去年的54.4%。美國影響力上升，31.9%的人認為美國最有影響力，去年此比率為29.7%。若要在美、中兩國之間選擇，61.1%選擇美國，遠高於選擇中國的38.8%。

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有約2/3的受訪者擔心中國的影響力；49.8%說對中國「做正確的事」對全球秩序、安全、繁榮和治理有所貢獻感到「沒信心」或「少有信心」。報告顯示，不信任中國的人中，「41.4%認為中國經濟、軍事力量可能被用來威脅他們國家的利益和主權」，以越南的比率最高，65.4%。

這是東南亞問題研究所第5年發布這項調查報告，在去年11月到今年1月間訪問1308名東南亞民眾，議題包括俄羅斯侵略烏克蘭、台海緊張、緬甸問題、美中角力和對東南亞地區的影響等。將近一半的受訪者擔心台海爆發衝突會破壞區域穩定，也擔心東協可能成為大國角力場。

日本是東南亞最信任的大國，比率佔54.5%，其次是美國、歐盟；僅29.5%最信任中國。在維護基於規範的國際秩序上最具有影響力的國家，27.1%認為是美國，僅5.3%認為是中國。針對美國提出的「印太經濟架構（IPEF）」和中國發起的「全球安全倡議（GSI）」，調查顯示對IPEF和對GSI有疑慮的比率接近，各為41%和44.5%。

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