進逼莫斯科！烏克蘭無人機攜百斤炸彈長驅直入 不明原因自爆

有外媒透露烏軍使用的是蘇聯時期製造的「圖波列夫Tu-141」無人偵察機發動攻擊。（圖翻攝自推特）

2023/02/07 21:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官員已承諾不會使用西方提供的武器攻擊俄羅斯境內目標，但他們從未對自己的武器做出此類承諾，其中一枚武器，顯然於6日在距離俄烏邊境約312公里、位於俄國首都莫斯科西南方僅約160公里處的卡盧加州（Kaluzhskaya）首府卡盧加市（Kaluga）附近爆炸。

美國網媒The Drive知名的軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，卡盧加州州長沙普沙（Vladislav Shapsha）6日在他的Telegram頻道上說：「據證實，早上5點鐘，在卡盧加市附近的森林裡，1架無人機在50公尺高空爆炸。民用和社會設施沒有受到破壞，沒有人員傷亡。執法人員正在現場處理善後。」

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俄羅斯媒體《Mash》報導指出，俄國專家於抵達現場後，發現這是一架改裝成自殺式無人機、蘇聯時期製造的「圖波列夫Tu-141」（Tupolev Tu-141 Strizh）偵察無人機殘骸，並攜帶一枚100公斤 OFAB-100-120空投炸彈。

去年12月5日，俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）恩格斯空軍基地（Engels airbase）及利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地相繼遭遇無人機攻擊，俄國防部隨後證實此事，後續有外媒透露烏軍使用的正是改造後的「圖波列夫Tu-141」。

前述2處機場分別距離與烏邊境約724公里與482公里，其中恩格斯基地距首都莫斯科僅數小時車程；當時俄國評論人士就稱，如果烏軍能深入俄境到如此地步，或許也能直接攻擊到莫斯科。

除了改造舊型無人機，烏克蘭國防工業公司「Ukroboronprom」上月宣布，該國自主研發的一款射程1000公里、攻擊範圍涵蓋克里米亞半島及莫斯科的遠程攻擊型無人機，已成功完成首次試射，將成為打擊俄軍利器。

（推文網址）

https://twitter.com/RALee85/status/1622564163124973568

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