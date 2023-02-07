索國友台省長蘇達尼遭罷免 疑親中總理搞鬼

索羅門群島馬萊塔省（Malaita）議會7日通過不信任投票，將長期友台的省長蘇達尼（Daniel Suidani）免職。（擷取自蘇達尼臉書）

2023/02/07 16:24

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據澳洲廣播公司（ABC）報導，索羅門群島馬萊塔省（Malaita）議會7日通過不信任投票，將省長蘇達尼（Daniel Suidani）免職。蘇達尼對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）深化與中國的關係向來直言批評，並與台灣仍保持關係。有分析師質疑，這次蘇達尼遭罷免，可能是蘇嘉瓦瑞在背後搞鬼。

蘇嘉瓦瑞2019年與台灣斷交，並在外交上承認中國，當時馬萊塔省居民就曾爆發示威抗議。蘇嘉瓦瑞2021年拒絕會見馬萊塔省民眾，首都荷尼阿拉（Honiara）隨後爆發反政府暴力示威。蘇嘉瓦瑞政府近年來強化與中國的關係，2022年4月與中國簽署安全協議。

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蘇達尼不僅長期批評中央政府加深與中國關係的做法，也禁止中國企業進駐索國人口最多的馬萊塔省，並接受美國提供的發展援助。蘇達尼一向是蘇嘉瓦瑞的眼中釘，中央政府與馬萊塔省的關係自蘇嘉瓦瑞正式承認中國之後就不斷惡化。

馬萊塔省議會7日通過不信任投票，決定將蘇達尼免職，在不信任投票通過後，當地警方動用催淚瓦斯驅散數十名抗議群眾。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所 （Lowy Institute）研究員索拉（ Mihai Sora）表示，蘇達尼曾在2021年面臨不信任投票，而馬萊塔與中央政府之間的緊張關係長期以來一直困擾著所羅門群島。

索拉指出：「有人猜測，蘇嘉瓦瑞在背後資助了這些針對蘇達尼的不信任投票，並得到了中國資金的支持，中國會很高興看到蘇達尼被免職，但此事可能進一步激化所羅門群島的內部分歧。」

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