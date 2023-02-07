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    神準！ 烏無人機空投手榴彈 成功命中俄軍散兵坑

    烏克蘭無人機空投1枚F-1手榴彈至俄軍散兵坑。（圖擷自推特）

    烏克蘭無人機空投1枚F-1手榴彈至俄軍散兵坑。（圖擷自推特）

    2023/02/07 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭無人機在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中大顯身手，成功摧毀俄軍許多軍備與士兵，推特流傳一段烏克蘭無人機成功將手榴彈投擲進俄軍的散兵坑內，坑內的俄軍被炸後一動也不動的影片。

    推特帳號「@slavaukrainewin」PO出一段影片，烏克蘭無人機在影片一開始丟下1枚F-1手榴彈，手榴彈精準落在散兵坑內俄軍士兵們的中間，手榴彈爆炸後坑內的俄軍士兵動也不動，「@slavaukrainewin」在推文中表示「無人機空投直接命中入侵者。」

    俄烏戰爭在今年2月24日將滿一週年，烏克蘭總統澤倫斯基日前也提到，俄羅斯可能會在這天發動攻勢，烏克蘭軍事專家克瓦連科（Oleksandr Kovalenko）分析，俄軍的攻勢可能來自於頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）以及馬立波（Mariupol）港口，盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）受訪時也表示俄軍正慢慢儲存物資與彈藥，為全面進攻做準備。

    手榴彈在俄軍中間爆炸。（圖擷自推特）

    手榴彈在俄軍中間爆炸。（圖擷自推特）

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