致死率90％食腦變形蟲有解？ 泌尿道抗生素可有效殺蟲

巴氏阿米巴變形蟲一旦藉由鼻子進入人類腦部，就會開始破壞大腦組織，引發肉牙腫性阿米巴腦炎，致死率超過9成。（圖擷自Wiki）

2023/02/07 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕食腦變形蟲若入侵人類腦部，會引起阿米巴腦炎，致死率超過9成，現有醫學團隊發現有一款泌尿道抗生素可以成功治療變形蟲腦部感染，有機會增加人類對抗食腦變形蟲的手段。

據《科學》雜誌報導，巴氏阿米巴變形蟲（Balamuthia mandrillaris）存活於新鮮且溫暖的水環境，例如湖泊、河流、溫泉水等，一旦牠們藉由鼻子進入人類腦部，就會開始破壞大腦組織，引發肉牙腫性阿米巴腦炎，致死率超過9成。

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近日美國有1名54歲男子，最初因不明原因的癲癇發作在北加州一家醫院接受治療，檢查顯示他的大腦左側有一個腫塊，周圍腫脹，醫生採集了患者的腦組織以及大腦和脊髓周圍的透明液體樣本，發現該男子腦部遭到巴氏阿米巴變形蟲入侵。

起初醫院使用傳統的抗寄生蟲治療方法，但這種治療引發了包括腎功能衰竭在內的嚴重副作用，而且患者也無法擺脫變形蟲；後來醫生發現2018年的一份報告稱抗生素「Nitroxoline」可以殺死這種變形蟲，經申請獲准使用後，發現患者在一週內病情迅速好轉，最終順利出院。

「Nitroxoline」是一種主要用於尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎及其他泌尿道感染症的抗生素，目前醫院還有第二名患者也在使用該抗生素，同時觀察到症狀有逐漸好轉的趨勢；醫療團隊表示，希望這項發現能為遭巴氏阿米巴變形蟲感染的患者帶來幫助，成為這種疾病的倖存者。

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