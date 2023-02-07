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    駁斥間諜氣球削弱美中關係 拜登強調「我們做了正確的事情」

    美國總統拜登本週一表示，華盛頓與北京之間，沒有因為美軍擊落中國間諜氣球之後削弱兩國關係。（法新社）

    美國總統拜登本週一表示，華盛頓與北京之間，沒有因為美軍擊落中國間諜氣球之後削弱兩國關係。（法新社）

    2023/02/07 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間4日擊落中國間諜氣球後，美國國務院前亞太助卿羅素直言，美中兩國關係可能會再陷入螺旋般下墜，對此美國總統拜登本週一表示，華盛頓與北京之間，沒有因為美軍擊落中國間諜氣球之後削弱兩國關係，且先前有明確告知中國我方打算做什麼，他們也理解我們的立場。

    儘管美國總統拜登聲稱他1日即已下令軍方擊落氣球，但數名共和黨籍國會議員5日齊批拜登「過度優柔寡斷」，且行動「太遲」等同「失職」，不啻向中國示弱，有損台灣、日本和菲律賓等夥伴遭中國侵略時對美援的信心。

    綜合外媒報導報導，面對共和黨的質疑，拜登6日受訪時回應，他一直認為「應在適當時機點盡速擊落氣球」。

    《CNN》記者馬廷利（Phil Mattingly）詢問拜登：「為什麼中國政府做出如此無恥的行為？」拜登停頓一會後笑回，「他們是中國政府。」

    至於氣球事件是否會削弱美中關係？拜登坦言，「不會，我們明確告知中國我們將要做什麼。他們（中國）理解美方的立場，我們不會退縮。」他強調，「我們做了正確的事情，此無關削弱或加強的問題，這是事實。」

    據悉，美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）同日表示，中國間諜氣球殘骸會交由情報專家進行分析，目前並無計畫要將殘骸歸還給中國。

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