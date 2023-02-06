間諜氣球不可忍！美前亞太助卿：美中關係恐螺旋般惡化

中國間諜氣球引爆和美國之間的雙邊緊張加劇，美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）直言，若北京選擇扮演受害者或甚至報復，美中關係恐陷入螺旋般惡化。（路透）（記者楊芙宜攝）

2023/02/06 22:22

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美中關係正處於類史上空前低點。在中國間諜氣球入侵美國領空，導致美國國務卿布林肯延後訪中計畫、美國總統拜登下令美軍擊落該氣球之後，白宮前國安官員麥艾文不諱言，「這凸顯出美中關係是一種類似冷戰的競爭關係」，美國國務院前亞太助卿羅素直言，美中兩國關係可能會再陷入螺旋般下墜。

《紐約時報》5日報導分析，值美中競爭加劇之際，中國間諜氣球事件明目張膽穿越美國的嚴重程度非比尋常。美國前歐巴馬總統時期白宮國安會中國暨亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）表示，中國藉此取得的情資有多少，尚不得而知，「但毫無疑問，這是很嚴重的主權侵犯行為」。

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現為喬治城大學教授的麥艾文指出，一個人在外面遛狗，抬頭就看到一顆中國偵察氣球在空中，「這讓人強烈感受到中國構成的挑戰」。麥艾文稍早前接受《華爾街日報》訪問時也表示，美中處於「作用－反作用」循環，時慢時快，這就要求領導層要能避免橫衝直撞朝向對抗。

在歐巴馬和美國前總統川普時期擔任國安局長的羅傑斯（Michael Rogers）認為：「不管中國可能取得的東西有什麼價值，這次事件不同之處在於可見度。當對國家構成實體可見的入侵時，就會產生不同的感覺」；在氣球被發現後，中國「處理得很糟糕」。

《華爾街日報》和政治新聞機構「Politico」報導，歐巴馬政府時期的國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）指出，「當核子大國開始擊落對方的監視載具時，這有點令人擔憂」，美中兩國關係可能會再現螺旋式下降，取決於中國的反應。

現任美國智庫亞洲協會「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副主席的羅素直言，拜登政府已示意在情況允許下，將尋求布林肯訪中行改期，若該表態結束此氣球事件、美中兩方可返回軌道；不過，倘若中方選擇扮演委屈受害者或選擇報復，我們可能見到回到緊張「升級」階梯上爬。

據《紐時》報導，曾任白宮國安會中國事務主任、現任美國布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）分析，「中國近來對美國所傳達的外交訊息整體方向，是設法降低緊張，但間諜氣球事件與整體訊息並不一致，令人懷疑中國安全系統內部的協調品質」。

何瑞恩表示，中國領導人習近平無法擔待讓中美關係進一步惡化，「布林肯很高調延後訪問中國之舉，可能引發中國內部質疑習近平處理與美國緊張關係的能力」；在習近平主政下，中美出現歷史性的緊張關係長達10年之後，此問題已成為習執政表現一直存在的弱點。

美中貿易戰、中國日益專斷獨裁及拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、北京在美國眾議院前議長裴洛西訪台後刻意升高台海緊張局勢...等事件，都讓美中關係持續探底。中共總書記習近平暨國家主席在取得第3任期後，本有意延伸去年底「拜習會」後氣氛改善關係，但氣球事件凸顯美中關係甚或比冷戰時美蘇關係更脆弱。

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