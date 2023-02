扯！俄羅斯客機引擎竄火焰 緊急煞車釀爆胎

2023/02/06 12:49

〔即時新聞/綜合報導〕一架俄羅斯藍色航空(Azur Air)的波音767-306ER客機,日前從泰國普吉島要起飛,機上滿載321人前往目的地莫斯科,然而在跑道滑行期間突然傳出巨響,接著引擎竄出火焰,輪胎也爆胎,機長也緊急中止起飛程序,將所有乘客撤離,最終並未造成人員傷亡。

綜合外媒報導,泰國普吉島當地時間4日約16時30分,一架將飛往莫斯科的俄羅斯藍色航空波音767-306ER客機,載著309名乘客加上12名機組人員,從普吉島國際機場起飛。在跑道滑行的過程中,引擎突然爆發巨響,右側竄出火光。機長見引擎起火,緊急中止起飛程序,而急遽減速造成輪胎爆胎,離譜畫面全被機上乘客錄下。

幸運的是,整起事件並未造成任何人員傷亡,321人全數安全撤離,但造成跑道關閉40分鐘,多達47個航班受到影響。藍色航空聲明表示,專家著手排除故障,會負責原訂前往莫斯科的旅客銜接新航班,提供等待期間所花住宿以及飲食。目前,起火原因仍在調查中。

#SANCTIONS: Engine blew up on a Russian Azur Air Boeing 767-300ER as it was taking off from Phuket, #Thailand to Moscow, #Russia.

All flights cancelled at the Thai airport from Saturday 4:30pm to Sunday morning. Time for all countries to stop allowing Russian airlines planes. pic.twitter.com/PNMKnvWNIj