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    扯！俄羅斯客機引擎竄火焰 緊急煞車釀爆胎

    俄羅斯客機起飛時，右側引擎突然爆炸。（圖片擷取自推特@BoardingArea）

    俄羅斯客機起飛時，右側引擎突然爆炸。（圖片擷取自推特@BoardingArea）

    2023/02/06 12:49

    〔即時新聞／綜合報導〕一架俄羅斯藍色航空（Azur Air）的波音767-306ER客機，日前從泰國普吉島要起飛，機上滿載321人前往目的地莫斯科，然而在跑道滑行期間突然傳出巨響，接著引擎竄出火焰，輪胎也爆胎，機長也緊急中止起飛程序，將所有乘客撤離，最終並未造成人員傷亡。

    綜合外媒報導，泰國普吉島當地時間4日約16時30分，一架將飛往莫斯科的俄羅斯藍色航空波音767-306ER客機，載著309名乘客加上12名機組人員，從普吉島國際機場起飛。在跑道滑行的過程中，引擎突然爆發巨響，右側竄出火光。機長見引擎起火，緊急中止起飛程序，而急遽減速造成輪胎爆胎，離譜畫面全被機上乘客錄下。

    幸運的是，整起事件並未造成任何人員傷亡，321人全數安全撤離，但造成跑道關閉40分鐘，多達47個航班受到影響。藍色航空聲明表示，專家著手排除故障，會負責原訂前往莫斯科的旅客銜接新航班，提供等待期間所花住宿以及飲食。目前，起火原因仍在調查中。

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