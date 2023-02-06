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    16歲少女慘遭鯊魚攻擊身亡 議員承諾討論增設防護網

    澳洲一名少女遭鯊魚攻擊死亡，親友在事發地為她設立了悼念處。（法新社）

    澳洲一名少女遭鯊魚攻擊死亡，親友在事發地為她設立了悼念處。（法新社）

    2023/02/06 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞西澳州伯斯4日傳出一名16歲少女史黛拉．貝瑞（Stella Berry）遭到鯊魚攻擊致死的驚悚事件，日前，史黛拉的朋友在她遇襲的斯旺河畔設立了臨時的悼念處，許多親友回憶少女生前的模樣不禁痛哭。對於鯊魚襲擊事件，專家表示並不常見，而議員也承諾會討論是否增設鯊魚防護網。

    綜合外媒報導，史黛拉與朋友在澳大利亞西澳首都伯斯的斯旺河嬉戲，當時史黛拉看到一群海豚就興奮的跳下去與牠們共游。然而，友人突然聽到尖叫聲，看著一頭鯊魚咬掉史黛拉的腿游走，一旁的遊客發現緊急將人拉上岸，而警察聞訊也連忙趕來現場，然而急救無效，史黛拉不幸身亡。

    目擊者Luke以及Joshua回憶道，他們也在同一片水域游泳，看到此場景心中很是害怕。兩人表示，當時聽到巨大的尖叫聲，然後看到警察從遠方跑來，以為是正在追逐犯人，才發現地上有緊急服務人員試圖進行復甦。

    史黛拉的父母仍無法從變故的震驚中醒來，他們表示女孩計畫畢業後要去歐洲生活。其中一名友人說，史黛拉是一名很有天賦的跑者，她很想參加馬拉松比賽。史黛拉的朋友在斯旺河為她設立了臨時悼念處，6名青少年挽著手看著水面，不時傳出哭聲與哀慟的喊聲。

    西澳議員唐．龐區（Don Punch）表示，會與政府溝通設置鯊魚防護網，而警方尚未確定攻擊史黛拉的是哪種鯊魚；漁業部長研判，這很可能是公牛鯊，另有漁業專家憂心的說道，斯旺河出現鯊魚並不尋常。

    然而，詹姆士庫克大學的研究員安德魯．欽（Andrew Chin）則表示，斯旺河是公牛鯊的棲息地，人們很可能與牠們近距離接觸。不管如何，專家都強調，史黛拉的死亡是近海百年沿河第一起致命事件，從大數據來看，遭鯊魚攻擊的死亡率為0.9%，每年不到1人。

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