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    日本首支國產mRNA疫苗 可望年產2000萬劑

    日本第一三共藥廠正著手生產國內首支mRNA疫苗。（歐新社）

    日本第一三共藥廠正著手生產國內首支mRNA疫苗。（歐新社）

    2023/02/06 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大型藥廠「第一三共」日前開始研發、生產國內首支COVID-19的mRNA疫苗。預計將在位於埼玉縣子公司Daiichi Sankyo Biotech的工廠生產，計畫在2024年達成年產2000萬劑，成為日本第一座獲准採用mRNA技術製作疫苗的日本國企工廠。

    綜合外媒報導，日本大型藥廠「第一三共」總社位於東京，日前著手研發新冠肺炎mRNA疫苗。疫苗的開發與生產將由第一三共子公司Daiichi Sankyo Biotech負責，該公司將修建部分舊有的工廠，並引進新的mRNA疫苗的生產設備，預計在2024年前達成年產2000萬劑的目標。

    施打mRNA疫苗後，可以使身體製造一種蛋白質來觸發免疫反應。日本疫情爆發初期仰賴美國藥廠輝瑞與德國BioNtech合作開發的疫苗，然而當時數量供不應求。如今，隨著疫情趨緩，日本政府期望第一三共的國產疫苗可望達到境內自給自足。

    政府也在這個國產疫苗計畫中提供了補助金，第一三共藥廠預計在2027年前再增設一個mRNA疫苗生產部門，但實際的劑量數則取決於與日本政府所簽訂的契約內容。目前的生產方針會根據需求生產相對應數量的疫苗，當產線不製作新冠肺炎疫苗時，將轉製其他疫苗。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

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