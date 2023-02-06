中國學者鼓吹侵台 網民留言大翻車「教授孩子先上」

中國政法大學教授楊帆近日發文鼓吹侵台，留言區「大翻車」，許多中國網民紛紛要「教授孩子先上」。圖為共軍船艦編隊。（法新社）

2023/02/06 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭即將屆滿一年，隨著各國軍援，俄羅斯戰況持續陷入膠著，中國政法大學教授楊帆近日發文稱，台灣與俄烏戰爭不同，是「內政」問題，並鼓吹侵台。不過言論一岀，留言區「大翻車」，許多中國網民紛紛要「教授孩子先上」。

楊帆1月30日在微博發文，稱統一台灣是內政問題，不是國家間的戰爭，與俄烏戰爭不同，討論多年的「你不獨，我不打」，前提是爭取和平統一，意義不大。台灣會不斷提出模糊概念，刺激中方動手，沒必要等那邊首先獨立，他們會很快佔領台灣，美日隨後出兵，在南海和台海發生大規模高科技戰爭，可能性很大。他還鼓吹，真要實現統一，沒必要總說「沒準備好」。

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這篇文引發大批留言，部分網民支持楊帆偏激言論，但更多網民紛紛嘲諷「老糊塗了吧」、「成天意淫，對面哪裡不如這邊？」「離老年癡呆不遠了，建議學校儘早解聘。」更有許多網民說「支持楊教授孩子參軍保家衛國」、「打起來你們全家60歲以下都去前線，你還支持打麼」、「教授孩子先上、別耍嘴皮子」、「就排教授兒子第一個衝鋒」，也有台灣網友留言「原來不開精選評論可以看到那麼多正常發言...。」

而楊帆似乎不在乎，他3日再次發文鼓吹攻台，稱2024年以前還是要等台灣選舉，國民黨選贏也不應該再拖了，和平方式統一，就是談統一條件。國民黨不幹的話，先把台灣封鎖起來再說，要是民進黨上來，乾脆該動手就動手，沒必要管國際上的事。

3日這篇文章同樣被吐槽：「就這認知，不要標榜自己是教授了，丟人」、「不用上戰場的人說起戰爭那是一個輕鬆！簡直大言不慚」、「建議把你綁在第一艘登陸艇前面親歷登陸第一炮。」

楊帆發文。（圖擷取自微博）

網友留言區翻車。（圖擷取自微博）

網友留言區翻車。（圖擷取自微博）

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