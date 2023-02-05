伊朗慶祝革命周年特赦數萬囚犯 含抗議人士

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批准特赦數萬名的囚犯，其中包括一些在最近的反政府抗議活動中被捕的民眾。（路透）

2023/02/05 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念伊斯蘭革命勝利日（1979年2月11日），伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批准特赦數萬名的囚犯和減刑，包括一些在最近的反政府抗議活動中被捕的民眾。

綜合外媒報導，去年9月，一名年輕的伊朗庫德族婦女受該國道德警察的拘捕後死亡，國內就此引發大規模的抗議活動，來自各行各業的伊朗人民參與其中，這是伊朗自1979年革命以來，所面臨的最大挑戰之一，德黑蘭指責境外勢力在伊朗煽動抗議活動。據悉，約有2萬人因抗議活動被捕，500多人喪生，包括70名未成年，至少4人遭絞刑處決。

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為紀念即將到來的伊斯蘭革命勝利日，伊朗司法總監Gholamhossein Mohseni Ejei請求哈米尼特赦，稱「在最近的事件中，許多人，尤其是年輕人，由於境外勢力的思想灌輸和宣傳而犯下罪行」，並提到「境外勢力和反動團體的計劃已挫敗，現今這些年輕人中的許多人對他們的行為感到後悔」。

伊朗官媒表示，哈米尼已同意特赦，近期抗議活動的罪犯，如果沒有替外國從事間諜活動，與外國情報機構直接接觸，沒有蓄意殺人、傷害，沒有破壞國家財產或對其縱火，沒有被私人原告的罪犯，將獲得特赦，但擁有雙重國籍的囚犯不符合條件。

伊朗司法部副部長Sadeq Rahimi也表示，「那些不對自己的行為表示遺憾並書面承諾不再重複這些行為的人將不會獲得特赦」。

伊朗官媒表示，近期示威活動的罪犯，如果沒有替外國人從事間諜活動，與外國情報機構直接接觸，沒有蓄意殺人、傷害，沒有破壞國家財產或對其縱火，沒有被私人原告的罪犯，將獲得特赦。（法新社）

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