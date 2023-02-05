為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    啪啪！中國宣稱氣球民用又否認「宣布布林肯訪中」 接連被打臉

    中國外交部發言人汪文斌1月17日回答媒體詢問時曾表示，「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，中國外交部4日卻以不具名發言人名義宣稱「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。（歐新社資料照）

    中國外交部發言人汪文斌1月17日回答媒體詢問時曾表示，「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，中國外交部4日卻以不具名發言人名義宣稱「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。（歐新社資料照）

    2023/02/05 17:27

    〔中央社〕中國偵察氣球入侵美國領空後，中方先辯稱是「民用」，又對布林肯延後訪中聲稱雙方「沒宣布過什麼訪問」。但中方1月間才公開歡迎布林肯訪中及軍報對軍用氣球的介紹，讓辯詞接連被打臉。

    中國偵察氣球在美國蒙大拿州軍事要塞附近高空被發現後，引起軒然大波。為此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定近日訪問中國的行程宣告延期，美中關係再度陷入緊張。

    陷入尷尬的中國對此接連辯解。中國外交部3日晚間以「不具名發言人」名義發表聲明，指這艘無人飛艇來自中國「屬民用性質，用於氣象等科研」，受西風帶影響且「自身控制能力有限」而嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因「不可抗力誤入」美國表示遺憾。

    而在布林肯宣布延後訪問中國的行程後，中國外交部4日上午同樣以不具名發言人名義發表聲明，宣稱「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

    中國外交部提到「雙方都沒有宣布過什麼訪問」的說詞，頗令外界錯愕。但隨即有中國網友找出證據，直指中國外交部發言人汪文斌1月17日回答媒體詢問時曾表示，「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，直接打臉上述「沒有宣布過什麼訪問」的說法。

    至於偵察氣球屬「民用科研」用途說，有網友引用解放軍報2022年2月11日以「軍氣氣球：飄在戰場夾縫中」為題的文章。內容提到，高空氣球可攜帶太陽能電池和相關偵察、監視、通訊設備，在數萬公尺高空長時間駐留，充當「超低軌道衛星」角色。這代表即使是所謂「民用科研」氣球，在攜帶相關設備後即可擁有偵察功能。

    此外，觀察者網同年2月28日針對台灣上空發現共軍軍用氣球的報導發表文章坦承，「軍用氣球也不是子虛烏有」。2021年珠海航展中，中國航空工業、中國電科、航天科工即曾展示多款可搭載雷達光電探測設備的高空繫留氣球。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美擊落偵察氣球 中國國防部：保留使用必要手段權利
    2023/02/05 16:47

    美擊落偵察氣球 中國國防部：保留使用必要手段權利
    《彭博》：美擊落氣球前完全沒通知北京 對中不信任惡化
    2023/02/05 15:43

    《彭博》：美擊落氣球前完全沒通知北京 對中不信任惡化

    三重新未來 六都唯一新市政特區
    中國稱氣球「民用氣象用途」 美官員駁：刻意監視敏感軍事點
    2023/02/05 11:41

    中國稱氣球「民用氣象用途」 美官員駁：刻意監視敏感軍事點
    美軍擊落間諜氣球 中外交部氣炸：美國反應過度！
    2023/02/05 08:51

    美軍擊落間諜氣球 中外交部氣炸：美國反應過度！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播